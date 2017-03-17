La señorita Atlántico, Martha ‘Tica’ Martínez obtuvo este viernes el título a Miss Puntualidad que otorga el Reinado Nacional de Belleza a la candidata que se caracteriza por cumplir a tiempo con las responsabilidades del certamen.

Otro de los cambios que ha tenido esta versión del Concurso Nacional de Belleza es que este año el premio lo entregó la marca de relojes Budova, después de muchos años en los que Edox fue la marca que otorgaba la distinción.

La Señorita Atlántico fue escogida por unanimidad de parte de los jueces. Incluso, en Cartagena se habla de que todas las reinas reconocían a ‘Tica’ por su cumplimiento.

El reloj

El reloj que le otorgaron a la señorita Atlántico es la más reciente línea de la marca y cuenta con 21 diamantes incrustados a mano.

'Esta es una forma de demostrarle de mucha gente que los costeños no somos impuntuales. Esto no es un tema de regionalismo, es de personalidad'

Después de cumplir con esta actividad. Las candidatas se preparan para iniciar el desfile de carrozas, más conocido como ‘Batalla de flores’ que va por la avenida Santander en Cartagena.