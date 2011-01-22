Presidencia

El Presidente Juan Manuel Santos aseguró hoy que los estándares de calidad del sector educativo nacional deben ser estándares a nivel mundial, para el progreso y competitividad del país.

'Hemos hablado sobre cómo nos vamos a comparar con el resto del mundo. Hay que entender que estamos en un mundo globalizado. Los estándares nuestros tienen que ser estándares a nivel mundial, si queremos realmente ser un país que progrese, que sea competitivo', advirtió el Mandatario, al dar las conclusiones del tercer Diálogo de Gestión que realizó con los funcionarios del Ministerio de Educación, en Bogotá.

En este tercer encuentro, el Jefe de Estado dialogó con la Ministra del ramo, María Fernanda Campo Saavedra, sobre los objetivos y metas de su cartera durante el cuatrienio, y reiteró que el principal objetivo de su administración es mejorar la calidad de la educación colombiana.

'Una educación sin buena calidad tiene poco sentido. Porque la educación lo que debe hacer es darles instrumentos a las personas para movilizarse socialmente, para progresar, para aportarle a la sociedad. Por eso es tan importante el objetivo de la calidad, y ahí nos hemos puesto unas metas muy altas', indicó el Mandatario.

Primera infancia

El Presidente explicó que con la Ministra Campo Saavedra habló sobre la necesidad de tener cada vez más presente la primera infancia. 'La mejor inversión, la más rentable socialmente es la primera infancia', adujo.

Indicó que en materia de cobertura, la meta es llegar a 600 mil menores de edad atendidos por el Gobierno.

'Vamos a llegar a 600 mil niños, casi duplicar el número de niños que hoy están siendo atendidos en primera infancia, pero también con un gran esfuerzo detrás de una educación integral, que realmente los prepare para la vida. Eso sería un paso fundamental muy importante', anotó.

Educación Superior

El Presidente manifestó que el aumento de la cobertura en educación superior va acompañado de mejores condiciones para que los estudiantes universitarios accedan a becas créditos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) que les financie la matrícula y manutención durante el periodo de estudios.

'Las condiciones que vamos a ofrecer son muchísimo mejores a las que han venido ofreciendo los ya 300 mil muchachos que tienen ya crédito del Icetex. Es un factor muy importante porque eso va a facilitarles la vida a miles de muchachos que de otra forma no hubieran podido asistir a la universidad', sostuvo.

Finalmente el Mandatario les hizo una invitación a los padres de familia, docentes y madres comunitarias del país, a que trabajen de la mano con el Gobierno Nacional para que 'conjuntamente logremos ese gran objetivo de mejorar nuestra educación'.

Ola invernal

El Mandatario reiteró que después de la fuerte ola invernal que vivió el país, el principal objetivo es que ningún niño o niña sacrifique sus estudios.

'Qué bueno sería llegar al final de este proceso y decir que ningún niño en el país sufrió, tuvo que sacrificar sus estudios a causa de la ola invernal. Sé que la Ministra ha hecho un gran esfuerzo y vamos por bueno camino. Con solo eso yo quedaría contento, el día de mañana decir: manejamos bien esta ola invernal. Que gran satisfacción poder decir que los niños no sufrieron en su educación', dijo.

Santos Calderón explicó que más de 1.800 instituciones educativas resultaron afectadas en su infraestructura por el fuerte invierno, lo cual impacta en 550 mil menores de edad.