Editoriales

Mirar el mar desde lejos

No es extraño corroborar el peso específico que tiene el tema de la propiedad de la tierra en casi todos los problemas del país. En las disputas por el control de ese patrimonio, y de la riqueza que supone, se ha generado buena parte de la corrupción y de la violencia.

Alrededor de la rapiña por cada metro cuadrado de tierra, además de los despojos continuados de los actores armados se ha desarrollado un sofisticado sistema de corrupción cuyos alcances reales aún están por descubrirse. El terreno ha sido fértil para quienes suelen pescar en ríos revueltos. Según cifras del DANE, para 2012 entre el 40% y el 50% de las propiedades rurales en Colombia se encontraban en la informalidad, lo cual implica la oportunidad perfecta para los avivatos que no solo se adueñan de tierras de campesino inermes, sino también de predios públicos que deben ser administrados por el Estado.

Tal es el caso que por estos días puso en conocimiento de la opinión pública la Dirección General Marítima, Dimar, y que se refiere a la probable ilegalidad de los trámites de adjudicación de un poco más de 4.000 predios ubicados en la zona costera del departamento del Atlántico. La entidad portuaria, la Procuraduría y la Fiscalía se encuentran analizando, caso por caso, la propiedad de particulares sobre terrenos de playas públicas cuya adjudicación ha sido, por lo menos, inconveniente, si se tienen en cuenta factores como el riesgo ambiental y las normas legales que prohíben trasladar a particulares los bienes públicos con un importante valor ecológico y estratégico.

Dicen las autoridades que esta etapa de investigaciones no solo deberá conducirlas a la recuperación de algunos de esos predios, sino también a frenar el auge de la titularización masiva de tierras cercanas de las playas que, si las cosas siguen como van, pasarán a manos privadas en poco tiempo.

El caso de la privatización paulatina de las playas del departamento en particular y de la Región Caribe en general es una alerta que debe ser atendida con prontitud y eficiencia, no solo para cumplir con la sagrada defensa de lo público, sino para cortar de raíz los tentáculos de los corruptos que han hecho del botín de la propiedad de tierras la cuota inicial de su poder.

Pero no sería justo exigirles solo a las autoridades resultados, sanciones y rectificaciones; la situación requiere con urgencia que la sociedad costeña, que ha vivido de cerca la violencia surgida en las disputas por la tierra, se comprometa a no tolerar a los propietarios de dudosos métodos y a los delincuentes que se enriquecen a costa de despojar al Estado y a los ciudadanos más pobres.

Si no unimos fuerzas para corregir esta depredación, en un futuro no muy lejano deberemos acostumbrarnos a mirar nuestro mar ancestral desde lejos, porque las cercas levantadas por los ladrones devenidos en propietarios no nos dejarán acercarnos a la orilla para mojarnos lo pies.