Las tiendas y el Código

Editoriales

La aplicación del Código de Policía, como era de esperarse, ha reñido con la tradición barranquillera de consumir cerveza en las tiendas. Por este motivo, cinco mil comerciantes afiliados a Undeco realizan hoy un cese de actividades que busca llamar la atención de las autoridades sobre una problemática que, según el gremio, ha derivado en el cierre temporal de 800 establecimientos por el incumplimiento de esta y otras normas, como la falta de documentación en regla.

Se trata de un tema complejo, que afecta principalmente a los comerciantes de esta región, debido a factores culturales, sociales y ambientales. Como ha explicado Undeco, en el interior del país, por cuestiones climáticas, el cliente consume la cerveza dentro del negocio, lo que en el Caribe se complica por el calor.

En el centro de esta polémica se encuentra la utilización de las terrazas de las tiendas, que en Barranquilla son catalogadas como espacio público, según el Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, los dueños de los locales afirman que aparecen escrituradas y pagan impuestos por ellas. También consideran nocivo el cobro por la instalación de marquesinas o carpas, ya que el clima de la ciudad obliga a tener protección para sus clientes y productos.

Para los comerciantes, existe una mala interpretación del Código, que ha generado abusos a la hora de aplicar las sanciones. Por esta razón decidieron cerrar hoy sus negocios y marchar desde la Plaza de la Paz hasta la Alcaldía, en busca de una reglamentación definitiva.

Las inquietudes de los tenderos han sido formuladas en foros y reuniones con la Policía, la Alcaldía y la Gobernación, pero no hay soluciones a la vista. Sin embargo, el diálogo entre las partes es el camino a seguir para una situación inédita en la región.

La Policía ha sido enfática en que no se puede dejar de aplicar la ley, y eso no admite discusión. Los tenderos deben cumplir el Código hasta que se modifiquen sus alcances por parte de una instancia superior. Lo mismo en lo que guarda relación con los documentos de funcionamiento. No son admisibles las quejas de los comerciantes que no tienen sus papeles en regla.

Por eso la protesta de hoy debe estar encaminada a buscar una solución en conjunto, ya que los únicos perjudicados no son los tenderos. Unos mil millones de pesos mensuales en impuestos ha dejado de recibir la Gobernación por la disminución del consumo de cerveza ante las sanciones del Código. La reducción ya causa alarma, por cuanto representa el mayor ingreso del ente territorial.