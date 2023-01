Improvisado cese el fuego con el Eln

Cuando apenas digeríamos el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un acuerdo de cese el fuego bilateral por seis meses con cinco estructuras armadas ilegales, una de ellas, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), se distancia. En un tajante comunicado, su Comando Central dice, por un lado, que “aún no existe ningún acuerdo en esa materia” y, por otro, que no acepta “como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”. Baldado de agua fría que congela las expectativas de numerosas comunidades de concretar alivios humanitarios inmediatos a su dramática situación, como efecto de las acciones violentas de la guerrilla en los territorios, mientras pone el foco en la ligereza o aparente improvisación del Ejecutivo, al divulgar de forma apresurada un hecho de enorme trascendencia que, de acuerdo con su contraparte, ni siquiera se había negociado en la mesa que cerró su primer ciclo de conversaciones el pasado 12 de diciembre en Caracas.

Dadas las características de la comunicación del Eln y de la posterior confirmación del jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, de que la declaratoria de cese el fuego respondía a una “intención del presidente para abreviar

los tiempos de la negociación armada”, y no a un acuerdo bilateral producto de la mesa, lo sucedido resulta, a todas luces, inverosímil. Aún en medio del compresible revuelo político desatado, Patiño insiste, con poco acierto, en que lo dicho por Petro en Twitter, minutos antes del fin de año, corresponde a una iniciativa que se discutirá en el segundo ciclo de diálogos, este mes en México. Esto no fue lo que celebraron la ONU, la OEA, la Defensoría del Pueblo y la

Iglesia católica, acompañantes del proceso. Siendo rigurosos, y esta debería ser una condición indispensable en todas las actuaciones o declaraciones del Gobierno, lo expresado por el presidente el 31 de diciembre no dejaba dudas sobre un “cese bilateral”.

Es más, la Casa de Nariño anunció, luego, que expediría un decreto con protocolos claros “para determinar la duración y condiciones del cese”, tanto en el caso del Eln como de cada una de las otras organizaciones ilegales, a las que el gobernante se refi rió: el Estado Mayor Central de las disidencias de Farc, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y los paramilitares de la Sierra Nevada de

Santa Marta, también conocidos como ‘los Pachenca’. Hasta ahora, todas mantienen silencio sobre el alcance real de su compromiso para frenar la violencia y si este contempla el fi n de sus hostilidades. Si hubo un error de apreciación o comunicación del presidente o de los integrantes de la Oficina del Comisionado de Paz, com o sería evidente, el Ejecutivo debe asumirlo con gallardía, en vez de buscarle la comba al palo, como se dice coloquialmente. Es lo más responsable. Y no es descartable preguntarse si alguien asumirá la responsabilidad política por este desatino.

Pese a la naturaleza de la jugada del Gobierno, concebida con la intención –démosle el beneficio de la duda– de desescalar la intensidad del conflicto, queda claro que esta no salió bien. La premura de pactar un cese el fuego con el Eln y con otros grupos armados ilegales no se discute. Urge parar la guerra y, sobre todo, erradicar sus nefastas consecuencias en los civiles, pero ello no debe erosionar la confianza, legitimidad y credibilidad de las partes ni originar descrédito en la sociedad por anuncios o decisiones carentes de rigor, método o confidencialidad, como esta que ha despertado más dudas que certezas. No solo por su implementación, verificación o garantías de que el Estado mantendrá su capacidad de reacción para enfrentar economías criminales asociadas a narcotráfico o minería ilegal, sino porque, aunque el ministro de Defensa lo negó, la Fuerza Pública no habría sido notificada. Asunto indispensable. Es evidente que si a las buenas intenciones o deseos no se les reviste de realidad, costará hacerlos viables. A esta altura, el “Gobierno del Cambio” debería tenerlo presente para evitar nuevos sobresaltos.