¡Hay que seguir luchando!

Con 2.512.190 dosis aplicadas: 1.197.979 correspondientes a primeras dosis, 907.013 a segundas, 166.059 a dosis únicas y 241.139 a refuerzos o terceras dosis, Barranquilla continúa impulsando la vacunación en su territorio y logra que 1.073.072 barranquilleros mayores de 3 años tengan completo su esquema, lo que equivale al 86,3 % de la población. Esto sin contar que el 100% de las personas mayores de 60 años ya tienen su esquema completo.

No es un logro cualquiera, teniendo en cuenta la dificultad que ha representado para las otras ciudades a lo largo y ancho del país el convocar a los colombianos a las jornadas de vacunación, y la lucha contra la pandemia de los no vacunados, que sigue cobrando vidas.

Este avance, además, ha permitido que la capital del Atlántico sea la ciudad que más dosis aplica en todo Colombia: 19.021 por cada 10.000 habitantes, superando a Bogotá, Medellín y Cali, entre otras capitales.

No obstante, y pese al positivo avance que ha tenido Barranquilla, no se debe bajar la guardia, pues la pandemia persiste y las nuevas cepas no cesan de aparecer. Debemos seguir asistiendo a los llamados de las autoridades y recordar, como lo indicó esta semana desde el Puesto de Mando Unificado el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que el país entero todavía tiene metas por cumplir, haciendo énfasis en las poblaciones de 3 a 11 y 18 a 29 años, que en Barranquilla ya supera el 90 % con primera dosis para el primer grupo, según indicó esta semana el Distrito.

Lo anterior de cara también al retorno presencial de colegios y universidades, para lo que Ruiz recomendó ubicar puestos de vacunación cercanos a los entornos escolares, para que así los padres puedan asistir con sus hijos y se alcance la inmunización de este “grupo objetivo importante”.

En nuestras manos está que niños y jóvenes puedan seguir asistiendo a sus aulas, y que el programa ‘Baquna tu vida’, que meses atrás puso en marcha la Alcaldía, continúe asistiendo a las poblaciones más vulnerables y avance en su propósito de inmunizar a los barranquilleros.

Finalmente, cabe recordar que las medidas de autocuidado siguen siendo, junto a la vacunación, el principal escudo contra la covid-19, para que así la cadena de herramientas que tanto la medicina como la ciencia nos han presentado permita seguir reduciendo también el porcentaje de ocupación uci por este coronavirus que a nivel nacional se mantiene en un 38 %, mientras que en Barranquilla es de 3,4 %. ¡Hay que seguir luchando!