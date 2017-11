El lento viacrucis del Cari

Editoriales

De aquel hospital de Alta Complejidad reinaugurado en 2006, con un moderno esquema médico y pisos relucientes como hotel cinco estrellas, queda muy poco. Un año antes de esa reinauguración el entonces gobernador del Atlántico, Carlos Rodado Noriega, ordenó el cierre del Cari para poder intervenirlo. La operación fue un éxito y la millonaria inversión de ese momento le dio dignidad al centro de salud y a miles de usuarios de los estratos más bajos y de los municipios cercanos, incluyendo algunos de otros departamentos. Quedó fulgurante. Los pisos relucían y los ciudadanos de estratos 1 y 2 que accedían a sus servicios médicos recibían atención de primera calidad.

Han transcurrido 11 años desde entonces y el panorama del Hospital Universitario Cari E.S.E de Alta Complejidad –como dice su extenso y rimbombante nombre– está en una aguda crisis. La más reciente que se conoce es el cierre desde hace dos meses de los quirófanos ordenado por la Secretaría de Salud Distrital. La inspección encontró humedad y desprendimiento en la pintura, lo cual pone en riesgo cualquier intervención quirúrgica. El hecho es notorio y el peligro inminente, porque una infección sería fácil de adquirir por un paciente.

Para rematar, la inspección estableció que hace falta dotación. Una pregunta salta a la vista de todos: ¿sobrevivirán los hospitales públicos a esta crisis? Una crisis producida por la intermediación en salud auspiciada por el Estado a partir de 1993. Desde entonces el descontento ha ido en aumento y ha generado todas las dificultades por las que a diario atraviesan las Eses’s públicas. Pagos atrasados y el fortalecimiento de clínicas privadas tienen en la UCI financiera a decenas de instituciones. Los obstáculos son numerosos debido a los procedimientos de las EPS de régimen subsidiado, como la demora al entregar autorizaciones de servicios, las infinitas glosas que le hacen a la facturación, los diligenciamientos de RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios) a los cuales les ponen cada vez más trabas para validarlos.

En el Cari las noticias no son alentadoras. Hace más de dos meses que allí no se realiza ninguna operación y una mirada rápida a las necesidades de la inmensa mole del barrio Los Andes deja ver la necesidad de casi $400 millones para que vuelva a tomar vida en cuanto a quirófanos se refiere.

El cuadro médico del Cari se complica más después de saber que la gerencia no tiene recursos para terminar las obras. Es decir, no hay plata para inyectarle a las necesidades más apremiantes. Las cifras del otrora gran hospital dan tristeza: ocupación promedio de 26% de sus camas, 30 pacientes trasladados a otros centros asistenciales en las últimas tres semanas. No es suficiente un tanque de oxígeno. El Cari necesita ya, y de inmediato, más que primeros auxilios. Una intervención a fondo.