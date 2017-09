El eterno problema de la salud

Editoriales

Medimás, la EPS que se quedó con los activos de Cafesalud, lleva poco más de un mes en operación y ya la Procuraduría General de la Nación pidió una intervención urgente de la Supersalud para mejorar la calidad del servicio a los usuarios.

El 1 de agosto comenzó operaciones esta EPS, que reúne a más de 5,6 millones de usuarios en 29 departamentos. Para algunos analistas, su nacimiento estuvo marcado por las equivocaciones, ya que la empresa no estaría en capacidad de garantizar la prestación del servicio a tal cantidad de afiliados.

Medimás reemplazó a Cafesalud luego de que esta asumiera la atención de 5 millones de usuarios en el proceso de liquidación de Saludcoop. Hasta entonces era una de las EPS más pequeñas del país, pero este movimiento la convirtió en una de las más grandes.

Las opiniones sobre el traspaso de estos usuarios están divididas. Para varios funcionarios de esa cartera y asesores en salud pública, era la única que podía encargarse de ese número de personas, pero otros opinan que debieron repartirse entre distintas EPS, como había ocurrido con Caprecom.

Como era de esperarse, los problemas de atención de Cafesalud hoy le cobran factura a Medimás, por lo que la Procuraduría, en cabeza de Fernando Carrillo, emitió una alerta roja sobre la problemática que afronta la EPS, al tiempo que pidió garantías para acceder al derecho a la salud. Solo en los primeros 34 días de funcionamiento, es decir hasta el 4 de septiembre, se recibieron más de 10 mil quejas por fallas de distinto orden, en su mayoría dilatación de consultas especializadas y entrega de medicamentos.

“Hemos venido vigilando el proceso de la venta de Cafesalud, que no fue fácil. No podemos permitir que aquí aparezca otro Saludcoop y que la venta de Cafesalud vaya en detrimento de los colombianos. Esto es un campanazo a esta empresa de que hay que actuar”, explicó el procurador Carrillo.

La falta de una red de prestadores de servicios de salud es otro de los motivos que llevó a la Procuraduría a solicitar la intervención, lo mismo que la afectación de la población vulnerable. Según el Ministerio Público, han perjudicado a personas con enfermedades crónicas, de alto costo y huérfanas, a niños, adultos mayores y embarazadas.

El Atlántico, con 600 mil usuarios, no ha sido ajeno a una problemática que afecta a casi todo el país. Las quejas por la mala atención no han parado en las redes sociales desde que la Procuraduría tomó cartas en el asunto, pero la solución todavía no está a la vista.