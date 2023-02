Reforma: ¿refundación o retroceso en la salud?

Se cumplieron las anunciadas jornadas de manifestaciones del gobierno de Gustavo Petro y de la oposición a favor y en contra de las reformas promovidas por el autodenominado “Gobierno del cambio”, particularmente la de la salud que fue radicada en el Congreso el pasado lunes.

Marchas que se produjeron con inmediatez y sin que el país todavía conociera de manera detallada el contenido de fondo del articulado que la ministra de Salud, Carolina Corcho, solo reveló en su integridad tras la radicación de la iniciativa en el legislativo.

Lo que mal comienza mal termina. Es una sentencia que, con raras excepciones, se cumple casi que como una ley en todos los aspectos de la vida. Y esta reforma, desde su concepción, arrancó con una serie de desaciertos, uno de ellos, tal vez el más importante, es que no hubo socialización ni amplias discusiones para su redacción y las ideas y opiniones de quienes no comulgaban con la ideología del Gobierno y de la ministra simplemente no fueron tenidas en cuenta. De hecho, así lo expresó el propio ministro de Educación y ex ministro de Salud por 8 años en la era Santos, Alejandro Gaviria, quien pese a ser parte hoy del gabinete Petro tiene serios reparos sobre el articulado que promueve su colega Carolina Corcho.

El debate en torno al futuro del modelo de salud en Colombia apenas comienza, pero lo cierto y claro que dejó el presidente Petro y el articulado presentado al Congreso es que más que una reforma la intención es refundar todo el sistema de salud en Colombia, aun cuando eso implique, para muchos expertos y conocedores del sector, retroceder en el tiempo, desbaratar lo que existe y poner en riesgo la salud de millones de colombianos.

La definición de la palabra reforma, según la Real Academia de la Lengua Española, es “aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”. Lo que muchos sectores se preguntan es por qué esta iniciativa del Gobierno no mejora lo que está, siendo claros y concretos en que el actual modelo de salud tiene mucho para hacer en ese sentido, pero sin desconocer que hoy los colombianos tenemos la posibilidad de elegir a cuál de las empresas prestadoras de servicios de salud deseamos pertenecer, también que hay cobertura para todos los estratos, sea subsidiado o contributivo, y que hay una gestión del riesgo de salud y una red de prestadores públicos y privados a la que se puede acceder.

Otra cosa es la ruralidad, que es en donde el Gobierno sí tiene que trabajar y propender por buscar cómo extender la oferta de servicios de la que hoy se goza en los centros urbanos y cabeceras municipales y cómo mejorar la oportunidad de la atención a todo nivel. Esto no se trata de una discusión de ricos o pobres, que es el punto al que el Gobierno y sobre todo el presidente Petro ha llevado el debate. Se trata de cómo el modelo de salud que viene consolidándose desde hace 30 años puede mejorar para todos los colombianos sin necesidad de eliminar lo que incluso permitió salvar muchas vidas en la pandemia.

Más allá de los temas técnicos y científicos existe otra profunda preocupación y es de dónde saldrá la plata, billonarios recursos por cierto, que cuesta la reforma a la salud. El monto definitivo no está claro en el texto de la iniciativa, y tampoco –han expresado algunos congresistas– se conoce cómo está alineada con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del país. La reforma propuesta por la ministra Corcho concentra el manejo de la salud en el Estado, con lo que serán las superpoderosas Adres y la Nueva EPS las encargadas de administrar todo el sistema para quitarles la intermediación a las EPS, por lo que se concluye que sí desaparecerán.

La salud es un derecho fundamental y es mucho lo que está en juego, muchas cosas para analizar, estudiar y valorar antes de que el Congreso pueda hacer su trabajo frente a este proyecto del Gobierno, al que se le pide “construir sobre lo construido” y que no arrase con lo que ha tomado tres décadas consolidar.

Señores congresistas, en sus manos está el futuro de la salud de los colombianos, de todos. Sin importar las presiones deben estudiar juiciosamente el impacto del proyecto presentado por el Gobierno, para tomar las mejores decisiones.