Reducir los homicidios, una tarea pendiente

Barranquilla cerrará 2022 con un número de homicidios bastante similar al del año anterior. Fuentes judiciales reportaron 358 casos al término de la tercera semana de diciembre, 7 menos que el consolidado de todo 2021, cuando se contabilizaron en la capital del Atlántico 365 crímenes: el periodo más violento de los últimos cuatro años. A la espera del balance final que entregará la Policía Nacional en enero, proyecciones iniciales anticipan que se mantendría una tasa de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual es alarmante si se tiene en cuenta que Naciones Unidas estima que un territorio afronta una crisis de seguridad pública o una epidemia de violencia si su índice supera los 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Razones de sobra para actuar con un nuevo enfoque, aunque la tasa de Colombia sea casi igual a la de la ciudad.

Está claro que pese a las medidas adoptadas por el Distrito, con el acompañamiento del gobierno de Iván Duque, en su momento, o de Gustavo Petro, ahora, además de las estrategias de seguridad que unen esfuerzos de la fuerza pública y del sistema judicial, tanto el número como la intensidad de los crímenes indica que no se logra romper la tendencia de violencia homicida enquistada en la ciudad, en particular en los últimos dos años tras lo peor de la pandemia. De entrada, como reconoce el alcalde Jaime Pumarejo, aunque las estadísticas indiquen reducciones en ciertos indicadores, “las personas no se sienten seguras” en Barranquilla. ¡Absolutamente cierto! Así que 2022 vuelve a ser un año fallido en la capital y en el resto del área metropolitana debido al acelerado deterioro de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

Detrás del incremento significativo de los delitos de alto impacto aparecen desde organizaciones del crimen organizado hasta la delincuencia común, pasando por el nivel intermedio representado por reconocidas estructuras locales que venden sus servicios o subcontratan con las anteriores. Barranquilla, principalmente, pero también los municipios son escenarios de cruentas disputas por el control del narcotráfico, extorsiones y otras rentas ilícitas. Al final, el dinero manda, también lo hace el miedo. Guardadas las proporciones, nuestra dinámica violenta retrata a menor escala lo que sucede en regiones donde se enfrentan a muerte carteles mexicanos, guerrillas y herederos del paramilitarismo. Todos contra todos en medio de los civiles.

Como en el resto del país, buena parte de los homicidios en Barranquilla son cometidos por sicarios, modalidad que se duplicó entre 2017 y 2021. Quienes ordenan los asesinatos lo hacen conscientes de que envían un mensaje de macabra eficacia a sus socios, antiguos aliados o a los nuevos actores criminales del mercado. La proliferación de armas de fuego hace el resto. ¿Saben las autoridades si funcionan armeros en la ciudad? O ¿cuántas de ellas ingresan cada día? Entre el 30 % y 40 % de las actividades vinculadas con narcotráfico son pagadas con armas que ante la falta de interdicción terrestre o controles viales, tras llegar al Pacífico desde México, terminan en campos y ciudades, fortaleciendo estructuras criminales, consolidando nuevas formas delictivas e hipotecando el futuro de los jóvenes. 22 personas matan por encargo al día en Colombia.

Persistir en intervenciones erradas, como muchas de las que están vigentes, podría pasar una factura impagable. No solo en términos de vidas, lo más importante, también se corre el riesgo de aumentar la desconfianza ciudadana en sus autoridades y organismos de seguridad y justicia. Sacar de circulación las armas ilegales es una de las propuestas del alcalde Pumarejo. Se requieren de muchas más formuladas con conocimiento, experticia y rigor técnico, para reducir los crímenes, como ya se logró entre 2015 y 2019, cuando de 416 se pasó a 295. Si no entendemos que los desafíos como la misma criminalidad cambiaron, seguiremos sin encontrar la puerta de salida de un conflicto urbano que parece ir un paso por delante de las instituciones.