12:00 AM Editorial

Ni perdón ni olvido para los responsables del fracaso de los Panamericanos

Conviene recordarle al jefe de Estado, por quien Barranquilla, el Atlántico y el Caribe votaron masivamente, que su posición categórica de poder, le demanda asumir una responsabilidad categórica sobre los actos de su Gobierno, los consumados o no. Todo esto ha sido una gran vergüenza, no existe forma de matizarla, ni de eximir o exculpar la falta de diligencia del actual Ejecutivo por no efectuar el primer pago convenido, el segundo no había cómo hacerlo porque ya nos habían quitado los Juegos, redundando en el evidente incumplimiento de la era Duque. Pasemos página, pese a que sea una habitual práctica arraigada en el ADN de nuestra dirigencia.