12:00 AM Editorial

Las playas del Atlántico, en peligro de extinción

Si no se hace nada, los pronósticos, sustentados en los análisis técnicos de los que disponemos, son inquietantes, por no decir catastróficos. No se trata de causar alarma, sino de entender que este debe empezar a ser un asunto prioritario para los gobiernos municipales, departamental y nacional. No podemos mirar hacia otro lado cuando la Dimar, tras hacer su tarea, anticipa un retroceso de la línea de costa de 100 metros en los próximos 10 a 20 años, en Santa Verónica y de 250 metros en Puerto Velero, mientras que en Salgar la desaparición de Isla Verde, que produjo la transformación del litoral y un oleaje que impacta de manera distinta ya socavó la piedra en la que se sitúa el Castillo de Salgar. ¿Alguien conoce cuál es la hoja de ruta para actuar?