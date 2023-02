Las grietas de la paz total

El presidente Gustavo Petro sigue teniendo el viento de cola en el despegue de una de las iniciativas más relevantes de su Gobierno: la paz total. Muestra de ello es el esperpéntico episodio del condenado Jorge Alfonso López, ungido a finales del año anterior como facilitador de paz por el comisionado Rueda y hace un par de días despojado de su condición en medio del escándalo desatado por su libertad ordenada por un juez que, tras quedar en la mira de Fiscalía y Procuraduría, la echó para atrás. Incluso, el Inpec le perdió el rastro, al menos en pleno alboroto. Al final, apareció, cierto. Pero, esto no resolvió las dudas sobre su controversial nombramiento ni tampoco aplacó la justificada indignación de las víctimas. Otra vez, más preguntas que respuestas sobre una decisión que intentó ser aclarada con escaso acierto.

Las incongruencias, cruce de versiones e imprecisiones de los miembros del Ejecutivo alrededor del hecho son innegables. Más allá del carácter pacifista de la misión asignada a López, esta determinación, con todas sus consecuencias al parecer no calculadas en su real dimensión, quedó viciada por pasos en falso que profundizaron aún más las grietas de una estrategia signada, desde el primer momento, por la improvisación, inexperiencia, desconocimiento y, si cabe, aunque cueste creerlo así, ingenuidad de sus artífices o protagonistas. Quien confirma las alarmas, encendidas desde hace rato, es el fiscal General, Francisco Barbosa, que habla ahora de “enemigos agazapados de la paz” que rodean al presidente Petro. Algo así como fuego amigo que engaña, pone zancadillas o se saca de la manga resoluciones inverosímiles que no se ajustan a la ley. Entre otras cosas, porque la que se requiere en el caso de las estructuras criminales narcotraficantes, la de su sometimiento o acogimiento, ni siquiera se ha presentado al Congreso.

Convendría que el fiscal hablara con más claridad o precisión acerca de quiénes son los que cercan al jefe de Estado con tan oscuras intenciones. Sobre todo, porque debido a los muchos flecos sueltos que ha dejado la iniciativa de la paz total cada vez se ve más lejana la posibilidad de materializar avances para detener las máquinas de matar que son los distintos grupos armados ilegales: guerrilla, disidencias o bandas criminales. Sin contar al Eln, que también sigue inmerso en su propio teatro de guerra, todos los cobijados por decretos de cese el fuego bilateral desde el 31 de diciembre, lo han violado de manera flagrante. Su incoherencia espanta. Si bien es cierto que se han reducido las acciones bélicas contra la Fuerza Pública, también lo es que han aumentado las intimidaciones, amenazas, confinamientos u otras expresiones de control social o territorial contra las comunidades. Su ilusión de alcanzar alivios humanitarios se desvanece con el paso de los días, al tiempo que crece su desazón por la ausencia manifiesta de la Fuerza Pública.

Por no hablar del traqueteo como llama el propio Petro a la incesante actividad de narcotráfico u otras rentas ilícitas controladas por estas organizaciones criminales. Son evidentes las situaciones de riesgo contra los civiles que revalidan la urgencia de establecer mecanismos de cese de hostilidades, que no se entiende cómo no se contemplaron en los decretos iniciales de cese. Al igual que protocolos para implementarlo con una adecuada verificación. Quizás por la premura de mostrar resultados el Gobierno confió en exceso, sin prudencia ni cautela, en la voluntad de paz cacareada por los violentos que ahora estarían fortaleciendo su accionar delincuencial, mientras la ciudadanía demanda presencia de la Fuerza Pública, el regreso de las operaciones ofensivas y de las actuaciones judiciales para conjurar la orfandad institucional que se extiende a tal velocidad que el ministro de Defensa debió aclarar, otra vez, que no es cierto que estén de brazos caídos. Con tanta cacofonía, se echa en falta una voz sensata que restablezca tanto la credibilidad como la calma ante las emboscadas que desde el interior del propio Gobierno la paz total estaría recibiendo. El resto corre por cuenta de los violentos que desprecian la vida en legalidad porque la usufructúan. Preocupa que esta comience a ser otra oportunidad perdida. O lo que es lo mismo, un gran fiasco que desborde en insatisfacción colectiva.