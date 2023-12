12:00 AM Editorial

La despedida de Noguera y Pumarejo

Coinciden Noguera y Pumarejo en la forma de hacer las cosas. Se han sabido rodear de equipos con idoneidad demostrada, talento innovador, indiscutible capacidad de trabajo y competencias para generar eficientes alianzas entre lo público y lo privado. Aunque su mayor virtud es la escucha activa, asertiva, de las necesidades de la gente, de esa ciudadanía contestaria, libertaria, que no come cuento y que si hace falta manda al carajo a quien intente encorsetarla e imponerle algo con lo que no está de acuerdo.