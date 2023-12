12:00 AM Editorial

El Eln suspenderá secuestros, una decisión indispensable

Desde luego aún no sabemos cómo se crearán las condiciones para materializar el acuerdo, pero lo deseable es que no surja ninguna sorpresa que tuerza el camino. A decir verdad, hasta ahora desde el inicio de los diálogos nada ha cambiado para bien en los territorios en los que hace presencia la estructura armada ilegal, no obstante si el Eln cumple con lo anunciado, abandona esta práctica proscrita y libera a todos los secuestrados de manera inmediata habrá reestablecido la confianza, insumo fundamental para consolidar a futuro su proceso de paz.