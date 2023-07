12:00 AM Editorial

Un fallo para reescribir la historia de San Andrés

No conviene ver el punto negro en el lienzo tan blanco, pero el ausente presidente Gustavo Petro perdió una oportunidad de oro para acompañar a las comunidades. Confirmó que irá el 20 de julio: no lo haga con las manos vacías presidente y, en lo posible, defina el tono con el que su Gobierno manejará las relaciones con Nicaragua: diplomacia o activismo. Aún no lo tenemos claro.