'Plan Alcalde’ Char: la infraestructura social como solución

El Distrito acelera proyectos de infraestructura social que requiere Barranquilla de manera prioritaria. El alcalde Alejandro Char ha confirmado parte del paquete de obras que su administración realizará en las cinco localidades durante su cuatrienio. Algo ya había anticipado, pero fue en un encuentro con los directivos del capítulo Norte de la Cámara Colombiana de Infraestructura que amplió el alcance de las intervenciones que, en algunos casos, ya arrancaron.

La hoja de ruta socializada por el mandatario, bautizada como ‘Plan Alcalde’, tiene un enfoque interesante. Inicialmente, se concentrará en acciones puntuales para garantizar los resultados inmediatos que demanda la ciudadanía. Ejemplo de ello es la intervención de 65 mil metros cuadrados de vías en los barrios, mediante el reparcheo de más de 2 mil huecos que ralentizan la movilidad, en especial en las horas pico, y ponen en riesgo la seguridad de los actores viales.

La meta es más ambiciosa porque apunta a rehabilitar un total de 90 kilómetros de la malla vial en un plazo corto, dice el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, pero, sin duda, esta primera fase es un buen comienzo para superar el mal estado de las vías en ciertos sectores. Como cabría esperar, las intervenciones provocan represamientos de vehículos que dificultan la movilidad, de modo que sería conveniente revisar el plan de manejo de tráfico para ofrecer distintas alternativas de circulación a los conductores, a través de los orientadores de tránsito. Tampoco está de más llenarse de paciencia, salir con tiempo e informarse de los frentes de trabajo que se abren casi a diario para evitar los consabidos episodios de intolerancia en las calles.

Es cuestión de acostumbrarse porque Barranquilla, con este plan y con lo que viene, será una ciudad en obras. Las que han pedido los habitantes de zonas vulnerables, donde en esta primera etapa se realizarán 8.270 mejoramientos de vivienda, y las decididas por el Distrito que intervendrá 14 kilómetros de vías en 18 barrios y ampliará otros 6 kilómetros. Decisiones necesarias en la buena dirección para dignificar la vida de la gente. También lo es la construcción de parques, espacios de integración social y de apropiación ciudadana, 34 más vienen en camino.

El Malecón del Suroriente, en el corazón del barrio Rebolo, es la punta de lanza del ‘Plan Alcalde’. No solo porque centra la mirada del Distrito en una zona que retrata la esencia de Barranquilla: cultura, arte, música y deporte, sino porque es justo resolver la deuda histórica con esta comunidad, de 324 mil personas, acosada por una realidad socioeconómica dura que reclama ser gestionada con pertinencia, para que sus niños y jóvenes, en especial, logren un futuro posible.

En un ejercicio de realismo y adaptación al actual momento, en el que tramitar las necesidades y ejecutar soluciones, nada distinto a gobernar, resulta esencial, el alcalde decide darle continuidad al plan de desarrollo de la administración de Pumarejo para cerrar proyectos claves, como los mercados Gran Bazar y Srendi y el Polideportivo de La Magdalena. Superar los retrasos acumulados en la ampliación de la Avenida Circunvalar, la Cordialidad y Calle 30, que han impactado las finanzas distritales y la cotidianidad de sus usuarios, debe ser un asunto acuciante. EL HERALDO conoció que la 30 sería entregada en marzo, la Cordialidad en junio y la Circunvalar, no tiene fecha. Durante años hemos visibilizado los reclamos de una ciudadanía desesperada e indignada que no ha dejado de pedir explicaciones. Es lamentable que todavía estas no lleguen.

Cerca de $800 mil millones se invierten en el ‘Plan Alcalde’, $600 mil, dice Char ya fueron adjudicados para concretar los proyectos y, sobre todo, para ejecutar las obras que generarán 7 mil 500 empleos. Hacen parte del cupo de endeudamiento por $3 billones aprobado por el Concejo, que acrecentó la preocupación de algunos sectores sobre el estado de las finanzas del Distrito, que defiende su solvencia económica y el manejo que hace de los recursos públicos.

Las soluciones cuestan. No tenemos dudas al respecto. Los avances de la ciudad son incuestionables, pero aún queda trabajo por delante y la senda del desarrollo no se puede detener. El ‘Plan Alcalde’ marca el inicio de una gestión de largo alcance enfocada, es lo que se anuncia, en lo social, que necesitará recursos. Su manejo transparente, diligente y provechoso será la mejor garantía de consenso para que se convierta en un proyecto de y para toda la ciudad.