12:00 AM Editorial

Medalla de oro en desidia deportiva

Semejante bienvenida le dio a su tercera ministra del Deporte en 19 meses de gobierno. Es como si le hubiera dicho: ‘ahí te dejo ese ‘encarte’ que a mí me importa poco’. Petro aseguró abiertamente que no era enemigo de la tesis según la cual no había beneficio alguno de pasar de Coldeportes a un Ministerio, pese a que el cambio ha procurado darle una mayor relevancia al deporte en la agenda pública y asegurar un presupuesto de inversión más alto. En su etapa final el instituto manejó $460 mil millones al año y, en 2023, el Ministerio ya superó el billón de pesos.