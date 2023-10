Oct 26, 2023 Editorial

La guerra en Gaza, más inhumana imposible

Se necesitan determinaciones valientes y, en particular, cargadas de sensatez para asumir que tan ilegítima ha sido la respuesta de Hamás a la inaceptable ocupación, como la de Israel a este condenable ataque. Así que en la medida en que la iracunda e irracional estrategia de la venganza, de unos y otros, siga justificando lo injustificable, el conflicto con su insoportable carga de odios no se superará. Por eso, lo que propone Guterres, el árbitro convertido de repente en enemigo por una de las partes, resulta razonable. ¿Por qué no insistir en un alto el fuego humanitario en Gaza para tratar de remediar este “sufrimiento épico”? Gobernantes que coinciden en el llamado, deben procurar los medios.