Retirar la estancada reforma a la salud

Pasan las semanas y la reforma a la salud continúa atascada en el Congreso. Sin rumbo claro, ni consensos, ni voluntad política ni garantías, cuestionamientos en los que al menos coinciden Gobierno, parlamentarios, actores del sector y asociaciones de pacientes, el trámite del proyecto apenas camina en la Cámara de Representantes. En la cuenta regresiva del final del tiempo legislativo aún queda por discutirse más de medio centenar de artículos, en particular los considerados cruciales para el futuro del sistema, los mismos que desatan las mayores polémicas.

Pese a la artillería transaccional desplegada por el Gobierno en la Cámara para asegurarse los votos necesarios que desencallen la iniciativa, una de las grandes banderas de la administración del presidente Petro, la reforma no prospera. Por el contrario, en las últimas semanas la estridente confrontación entre oficialismo, oposición e independientes se ha hecho más evidente, lo que ha dado paso a bandazos o palos de ciego en la orientación de un debate fundamental sobre el modelo de salud que más conviene al país. Lamentable que el nivel de la discusión se deteriorara a tal punto que se perdió el foco, erosionando la confianza ciudadana, sobre todo la de enfermos crónicos, desconcertados al no recibir señales diáfanas ni certezas sobre lo que está por venir.

Ciertamente el debate de la reforma a la salud ha resultado caótico e improvisado, sin método: un escenario cargado de alta tensión e incertidumbre que parece conducir a ninguna parte por la ausencia de acuerdos entre sus participantes. Aunque, a decir verdad, esta ha sido la tónica desde el primer momento cuando la entonces ministra Carolina Corcho comenzó a construir su contenido. Al margen de que abrazara una exposición de motivos legítima: ¡necesitamos mejores servicios de salud!, algo que a tenor de la crisis del sistema es incontrovertible, su visión excluyente, la ruptura de temas concertados y la inflexibilidad de sus posiciones sembraron las primeras desconfianzas. El tiempo se encargó del resto. En definitiva, el debate saltó de lo técnico a las trincheras políticas hasta enquistarse en el Congreso, donde representantes del Gobierno y parlamentarios usan todas las argucias a su disposición para conseguir sus respectivos objetivos.

La espesura de este bosque, además incendiado, no deja ver los árboles. La reforma, como fue concebida, no resuelve ni da respuesta a cuestiones centrales demandadas a diario por los millones de usuarios: ¿cómo ofrecer una oportuna atención de calidad mediante sistemas que sean viables?, ¿cómo superar el déficit de médicos, enfermeras e infraestructura en todo el país, asegurando que el talento en salud tenga condiciones laborales dignas?, y un asunto esencial, ¿qué se hará para asegurar la suficiente sostenibilidad financiera del sistema, robusteciendo la entrega de recursos a un sector con 99 % de cobertura, es decir, cerca de 50 millones de usuarios?

El de Colombia es un sistema de salud complejo con evidentes problemas de liquidez, también operacionales o de administración. Negarlos no es conducente a resolverlos. Si la UPC (unidad de pago por capitación), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud no es suficiente, como ha quedado demostrado en los últimos años, no es malo solo para las EPS, sino para todo el sector. ¿Eliminar o redefinir las funciones de estas entidades, una de las piedras angulares de la reforma, solucionará las numerosas dificultades de los usuarios? Estas reciben más de 12 millones de facturas al mes para auditarlas, validar su pago y hacer los giros, ¿la estructura de la Adres, aún si se amplía, podrá desempeñar estas funciones, como se propone? Demasiadas preguntas, todavía sin respuestas.

Al margen de las refriegas entre congresistas que con sus proposiciones de aplazamiento y quiebres de ‘quorum’ intentan ganar tiempo, la realidad es que esta reforma no convence a los usuarios. El Gobierno debe entenderlo así para retirar la iniciativa y convocar a actores del sistema, también a sectores políticos, a construir una nueva propuesta concertada que retome lo funcional del actual sistema, en vez de persistir en imponer su tozudo modelo de espíritu adanista que podría empantanarse aún más en la Cámara o hundirse en el Senado, donde la resistencia a la unilateralidad del Ejecutivo es mayor. De telón de fondo lo de siempre, la inflexibilidad del Gobierno del Cambio que todavía no calcula el mensaje enviado por las urnas en las regionales.

Insistimos, desde esta tribuna, en que se tiendan puentes de entendimiento pensando en la gente, no en intereses particulares. La salud de 50 millones de personas no es una cuestión de honor como parece que se le convirtió al presidente, ministros y sus escuderos en el Legislativo. Me temo que lo que mal empieza, mal acaba. Ojalá no sea demasiado tarde, cuando se comprenda.