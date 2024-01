‘El Niño’ expande la sequía por el Atlántico

Todas las señales corroboran la severidad del fenómeno de El Niño en Atlántico. Hizo bien la Gobernación en declarar la calamidad pública en todo el departamento para enfrentar con más rapidez y eficiencia sus efectos, en particular el desabastecimiento de agua en municipios del sur y la banda oriental. También en Puerto Colombia, afectado por la cuña marina. Encaramos apenas el inicio de lo más complejo de la temporada seca que se prolongará seis u ocho semanas, y ya la dramática disminución de los niveles del río Magdalena y del canal del Dique, que caen a razón de hasta 10 centímetros al día, anticipa una calamitosa escasez hídrica que urge intervenir.

Esta situación de extrema sequía exige volcar todas las capacidades de las administraciones del ámbito local, regional y nacional en una acción articulada para dar respuesta a una emergencia de carácter climático que no por esperada resulta menos grave. Cálculos iniciales estiman que cerca de 200 mil personas en el Atlántico están en riesgo potencial de afrontar una emergencia sanitaria por falta de agua potable. Conviene abordarlo así para no escatimar el menor esfuerzo. A diario, las evidencias demuestran cómo el reducido caudal de la arteria fluvial dificulta, cuando no imposibilita, la captación de agua en más acueductos del Atlántico. De hecho, una semana atrás, como reportó EL HERALDO, la atención se centraba, casi de manera exclusiva, en Campo de la Cruz y Bohórquez, donde la alcaldesa, Vanessa Torres, dio un paso en la dirección correcta al declarar la calamidad pública por la amenaza de desabastecimiento total, luego de que se secara el canal del Dique de ese lado. Pese al dragado, la crisis persiste, por lo que se hace perentorio evaluar nuevas medidas, como el traslado de la bocatoma a un sector más profundo.

La intensidad de esta sequía que se recrudece con el paso de los días no da margen para equivocaciones, sobre todo porque la alerta continúa extendiéndose, dando una dimensión del enorme desafío que el Atlántico tiene por delante. Su secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, mantiene un monitoreo permanente de las 14 bocatomas cercanas al río Magdalena y el canal de Dique, al igual que los operadores de los acueductos, como Aguas del Sur-Aqualia, que advierte sobre preocupantes descensos en sus niveles a la altura de Manatí, Candelaria, Santa Lucía, Repelón y Luruaco, donde ya fueron activados planes de contingencia. Cada caso es particular, cierto, y debe atenderse con celeridad y pertinencia, pero la prioridad tiene que ser una sola: garantizar el suministro de agua potable para los habitantes de los territorios afectados. Bien sea, mediante la búsqueda de fuentes alternas de aprovisionamiento, como el traslado de las barcazas de captación hacia otros puntos del canal o a través de la distribución del líquido en carrotanques para satisfacer las necesidades de las comunidades más vulnerables. Precisamente, redireccionar recursos, bienes y servicios o tener acceso a ellos es el fin último de la declaratoria de calamidad pública hecha por municipios y la misma Gobernación.

La escasez de agua que ha alterado la cotidianeidad de las poblaciones, en especial las rurales, como Puerto Giraldo, en Ponedera, otro sitio crítico, también tiene impactos en su actividad económica. Para tratar de preservar las labores agrícolas, la Gobernación buscará asegurar agua para los distritos de riego de Santa Lucía, Suan y Repelón. Medidas que son parte de una estrategia integral con intervenciones en distintas etapas que, sin duda, necesitarán del acompañamiento del Ejecutivo, con sus ministerios del Interior, Ambiente, Vivienda y, cómo no, la señalada Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), dirigida por Olmedo López. En un contexto tan difícil es lamentable que el funcionario en vez de centrarse en sus prioridades tenga que salir en defensa de cuestionadas contrataciones de allegados a la familia presidencial o de personas sin experiencia acreditada ni competencias requeridas para ser parte de una entidad técnica que parece haber mutado en una agencia de empleo para pagar favores políticos.

Ningún responsable de atender esta crisis mayúscula debe perder el foco, tampoco los entes de control llamados a observar la destinación responsable de los recursos públicos. Insistamos en el uso racional del agua y la energía por decisión propia, pero también va siendo hora de que el Gobierno nacional lidere campañas de concientización ciudadana y a una sola voz guie el rumbo.