12:00 AM Editorial

Justicia para un macabro crimen en Tailandia

Todas las pruebas incriminan a Daniel Sancho que reconoció con absoluta sangre fría que tardó tres horas en descuartizar a Edwin Arrieta. El crimen del médico cordobés no quedará en la impunidad. De eso no cabe la menor duda, aunque esto no sea consuelo para su devastada familia que deberá ser aún más fuerte. Por su singularidad y, en especial, por el morbo que despierta, este caso seguirá teniendo una enorme repercusión en el mediano plazo. Lo que viene ahora es puro trámite: un par de meses de investigaciones adicionales, el inicio del juicio y con seguridad la condena del confeso asesino que sabe lo que le espera.