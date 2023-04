12:00 AM Editorial

Hamaca sobre hamaca en las carceletas de Barranquilla

Algo no está bien, todos lo sabemos, la falta de cupos en las verdaderas cárceles tiene que ser solventado cuanto antes. No es posible que aún no se habiliten las 500 plazas listas desde hace un año en la penitenciaria El Bosque, porque no termina de llegar su dotación. Eso no es serio: ministros Osuna y Velásquez, esperamos sus gestiones. Más allá de los insistentes llamados de la Defensoría del Pueblo para que autoridades nacionales y territoriales resuelvan este desastre y de las medidas disciplinarias de la Procuraduría por las omisiones de funcionarios públicos en la atención del problema, este un asunto al que no se le ve una salida fácil ni rápida. Uno más.