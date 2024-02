12:00 AM Editorial

Gobierno debe garantizar claridad en la destinación del presupuesto

Ante probables riesgos por falta de claridad en la destinación específica de estos recursos, lo que dificulta su vigilancia y los deja expuestos a la voracidad clientelista de la politiquería tradicional, el Gobierno debe ser riguroso y transparente. No hacerlo, sería una torpeza política, además de un equívoco sin fundamento técnico, que daría sustento a versiones sobre la cuenta de cobro que el presidente le haría pagar a regiones con liderazgos distintos al suyo. Por mucho que su bandera sea la del cambio, el jefe de Estado no puede desconocer que las normas se cumplen o se modifican, pero no es posible saltárselas porque sí. Un asunto de principios que vale para todo.