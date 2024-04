12:00 AM Editorial

El riesgo del apagón se asoma de nuevo

No extraña que justo ahora, cuando más se requiere, la ciudadanía –por falta de sensibilización pertinente– no asuma como prioridad el eventual riesgo de cortes de energía, posible también en el Caribe, donde aún esperamos soluciones a nuestra sistémica crisis particular. Sobre todo, ahora que el valor de las facturas podría incrementarse por la demanda al alza derivada de las sofocantes temperaturas y un suministro más dependiente de la generación térmica, que es mucho más costosa que la hidráulica. Sin duda, es un tiempo para decisiones coherentes. ¿Por qué no empezar nombrando por fin a los comisionados de la CREG?