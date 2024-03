12:00 AM Editorial

El Gobierno de activistas que desprecia la tecnocracia

Desconcierta el notorio desprecio del Gobierno hacia quienes representan lo mejor de la tecnocracia, su desprestigio de funcionarios no políticos ni ideologizados que por su conocimiento y experticia se opusieron a tragar entero o a dar su consentimiento a decisiones militantes. Esta ofensiva populista, en la que el presidente Petro afianza su discurso de dar más poder al pueblo, en este caso en detrimento de funcionarios de perfil técnico como si el pueblo no necesitara de su labor, adquiere total sentido en la dinámica de campaña en la que se ha subido el Ejecutivo y que demanda gran agitación política que los nuevos cargos, defensores de la causa petrista, convertirán en la impronta de su gestión. Condición necesaria para estar ahí, pero no suficiente para hacerlo bien, debido a su inexperiencia en asuntos de gerencia pública.