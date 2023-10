12:00 AM Editorial

Crímenes de guerra en Israel y en Gaza; claman por respeto a los DD. HH.

No se vislumbra solución a la vista. No, al menos, en el corto plazo, cuando las heridas aún sangran y cuesta entender lo ocurrido. En todo caso, para frenar el baño de sangre y, en particular, para alcanzar un mínimo entendimiento hará falta el concurso de la comunidad internacional, que calcula sus movimientos para rodear a Israel y mantener algún tipo de oxígeno a los palestinos en Gaza. Morirán muchos, muchísimos. Hamás lo sabía desde antes, pero convive con el horror y sigue el libreto de Irán.