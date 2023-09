12:00 AM Editorial

Chile, 50 años después: no hay mañana sin ayer

Medio siglo tras el golpe y transcurridos 33 años desde el inicio de la transición democrática, las heridas no se cierran, producto de irreconciliables posturas políticas y sociales que han alentado nuevas rupturas. Faltan actos de unidad nacional, cuando más se necesitan. Boric se desdibuja al no ser capaz de darle forma al cambio que las calles exigieron en 2019, la contracción de la economía este año no se lo hará más fácil. El auge del conservadurismo, cuando no de la extrema derecha, amenaza con desvanecer la memoria de su tragedia política. Parece que cada quien contará la historia que mejor se ajuste a su relato.