12:00 AM Editorial

Alves, condenado: el fin de la impunidad de los ricos y famosos

Alves fue condenado, deberá seguir en la cárcel, no por mucho tiempo, cierto, pero no se libró de su responsabilidad por el delito sexual que cometió en una noche de fiesta, repleta de excesos en la que escudado en su fama, riqueza y poder se imaginó invulnerable. No lo era. Ni él ni muchos otros que embriagados, pero de una soberbia machista, desconocen el significado de la palabra: ¡NO! Que la paradigmática condena del futbolista marque un punto de inflexión para las víctimas que deben saber que no están solas, para la sociedad patriarcal que aún tolera las violencias machistas y para tantos agresores impunes, a quienes también les llegará su hora.