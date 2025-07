https://www.youtube.com/watch?v=jsRsrsrVelc

Los casos de viruela del mono siguen aumentando en los 17 países no endémicos donde, por el momento, ha sido detectada la enfermedad. Un brote inusual, sin duda, de una infección zoonótica bastante rara que sin el tratamiento adecuado puede llegar a ser potencialmente mortal, aunque valga precisar que ninguno de los más de 130 contagiados, hasta ahora, ha fallecido. Preocupada por la celeridad con la que el virus viaja entre lugares a gran distancia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido tomarse el asunto en serio, reconociendo que es la primera vez que se registran tantos casos en distintos países de manera simultánea y en áreas urbanas, en vez de rurales como suele ser lo habitual. Todavía sin grandes certezas, los expertos del organismo indican que esta es una situación anómala que demanda rastreos permanentes para poder adoptar medidas preventivas oportunas. Hacen lo correcto teniendo en cuenta la frágil condición de salud, física y mental, que el coronavirus nos ha dejado.

Entendiendo el riesgo al que estamos expuestos, aunque en Colombia sea mucho más moderado que en naciones europeas donde el virus va escalando, el Instituto Nacional de Salud (INS) activó el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Esta decisión, consecuente con las alertas emitidas por varios países en las últimas semanas, permite reforzar los controles o monitoreos de infectólogos, virólogos y epidemiólogos, entre otros profesionales sanitarios, a enfermedades que provocan sarpullidos o erupciones en la piel, algunos síntomas de la viruela símica, como también se le conoce. Ahora que el número de casos se propaga en naciones con las que el nuestro tiene conexiones aéreas diarias, hay que intensificar las medidas de seguimiento solicitadas por la OMS, porque aún no se ha anunciado ninguna restricción de viaje.

Cualquier estrategia tiene que partir de una detección temprana para romper una eventual cadena de contagio a tiempo. Una lección que se esperaría quedó bien aprendida tras más de dos años de pandemia de covid-19. El INS ha indicado que cuenta con la capacidad para detectar el virus a través de sus laboratorios de referencia. En este sentido, también es clave que los servicios de salud locales mantengan una vigilancia rigurosa de pacientes con posibles síntomas para descartar o confirmar la enfermedad y, como demanda el Ministerio de Salud, estrechar los cercos epidemiológicos entre sus contactos.

En primera instancia los viajeros procedentes de España, Portugal o Reino Unido, donde los contagios crecen a diario, y en general los ciudadanos deberían reconocer cuáles son los síntomas de la viruela símica advertidos por las autoridades sanitarias: “Sarpullido, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento”. También es importante saber que “se transmite de una persona a otra por contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias y materiales contaminados”, o que su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede llegar hasta las tres semanas. Datos que se tornan fundamentales para solicitar asistencia si se sospecha de un contagio. Ninguna amenaza a la salud debería ser subestimada por exceso de confianza, aunque la evidencia científica indique que es menos grave que la viruela convencional.

Conviene, además, evitar los discursos racistas y homófobos que asocian el brote con ciudadanos africanos y personas Lgbti que, debido al área donde la viruela del mono es endémica (África central y occidental) y a ciertos focos de transmisión, están siendo injustamente culpabilizados. Cualquiera puede contraerla por contacto y, en consecuencia, no es exclusiva de un determinado colectivo. Insistir en ello no solo es irresponsable, también podría afectar la respuesta ciudadana por el miedo a ser víctima de un estigma social. Como la covid nos enseñó, y sería deseable creer que esta es otra lección aprendida, se requiere solidaridad para afrontar desafíos sanitarios como este que trascienden fronteras. Sin descuidar al coronavirus, que no se ha ido, Alemania y Bélgica, países con casos confirmados de viruela del mono, decretaron cuarentenas obligatorias de 21 días para los contagiados e incluso para sus mascotas. No estamos en el inicio de una nueva pandemia, pero eso no significa que se baje la guardia. Actuar con prontitud, siendo precavidos, es lo que corresponde.