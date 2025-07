Se sabía de antemano que la Ley de Restitución de Tierras en Colombia iba a tener un mundo de enemigos. Es la ley más importante del Gobierno Nacional, de la cual depende posiblemente la paz futura del país y el prestigio político del presidente Santos.

Lo que está en juego es devolverles a sus legítimos propietarios las tierras que les arrebataron en medio del recrudecido conflicto armado que tiñó de sangre y llenó de muertos los campos colombianos en las últimas tres décadas.

Mucho antes de que sobreviniera este horrendo proceso de expropiación sangrienta, ya lo agrario era un tema central y sensible en la agenda colombiana. En los foros académicos, en numerosos libros y en los programas de los partidos políticos de inspiración liberal y de izquierda, se reivindicaba la necesidad de una reforma agraria democrática en Colombia que pusiera fin a la desigual distribución de la tierra, y se decía que el desarrollo de las fuerzas productivas en el agro dependía de que la estructura de la propiedad de la tierra cambiara a fin de que la mayor y la mejor parte de esta no siguiera concentrada en pocas manos latifundistas.

Con la agudización del conflicto armado —tras la insurgencia de las AUC como actor de la confrontación— la disputa y control de la tierra se convirtió en un elemento central de nuestra guerra doméstica, y en medio de ella fueron desplazadas y despojadas miles de familias campesinas, pasando millones de hectáreas a manos de los predadores. De este modo, un problema que ya era enorme se transformó en un gigantesco dolor de cabeza para el país. Fue entonces cuando surgieron voces, especialmente en el seno del Partido Liberal, que no dudaron en plantear la urgencia de enfrentar y resolver este asunto. Pero en el gobierno de Álvaro Uribe no hubo nunca receptividad a la propuesta; se le consideró muy costosa, y en las bancadas del Congreso —entonces en su mayoría leales al expresidentes— no se generó ambiente a favor de la iniciativa.

Con Santos presidente y Juan Camilo Restrepo ministro de Agricultura revivió la idea de restituir la tierra robada a sus verdaderos dueños. Pero de la ley a la restitución real hay mucho trecho por recorrer, y el Gobierno Nacional es consciente de estas amenazantes dificultades. Están las intimidaciones y los asesinatos de campesinos que reclaman lo suyo. Está toda la inmensa madeja de ilegalidad que tejieron los grupos criminales con la complicidad de jueces y notarios.

Lo más grave, por supuesto, son las amenazas y los asesinatos, y frente a ello el presidente Santos ha anunciado este fin de semana que “el Gobierno no va a permitir que los enemigos, o bien de la extrema derecha o bien de la extrema izquierda, de la restitución de tierras, de la reparación a las víctimas, se salgan con la suya”.

Concretamente, el Gobierno Nacional, de acuerdo con los anuncios del presidente Santos, va a poner en marcha un dispositivo de seguridad para “perseguir a quien se oponga, a quien amenace, a quien esté tratando de sabotear la aplicación de la ley de restitución de tierras”.

Nos parece bien. Ese el camino. Para hacer respetar el cumplimiento de esta ley, el Estado tiene que echar mano de toda su fuerza, de toda su autoridad. No se puede admitir que unos grupos poderosos y defensores de sus mal habidos y criminales intereses traten de pasar por encima de la ley y doblegar la voluntad del Estado. Esta gente, como ha dicho el Presidente, no quiere que esta ley funcione. Quiere que todo siga igual y que quede legalizado para siempre el despojo perpetrado en los campos. Por eso, hay que respaldar la contundencia del presidente Santos: “No vamos a permitir que los enemigos de esta ley se salgan con la suya. Todo lo contrario: vamos a reafirmar nuestra voluntad política y nuestra decisión clarísima de seguir adelante”.

Porque el Caribe fue una región de alta influencia paramilitar, está en marcha en esta un proceso de reclamación de tierras que tiene en el departamento del Cesar una zona muy conflictiva, donde según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación hay hoy 3.500 hectáreas en litigio. En el Caribe colombiano aún está por precisarse la magnitud del despojo, adelantado en su mayoría por los grupos paramilitares. Paralizar la ‘mano negra’ de la extrema derecha y de la extrema izquierda es la consigna del Gobierno para que este proceso no se estacione en la letra de la ley y contribuya a hacerle justicia a las víctimas de la violencia.

La paz en Colombia pasa por esta restitución. Y la tierra, su democratización y su buen uso para el desarrollo de la economía nacional, es un tema central en la edificación de la paz nacional.