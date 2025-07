Llega un diciembre muy peculiar, una temporada en la cual extrañaremos sin duda los cielos diáfanos, el verano amable e incluso la brisa de otras épocas. Un panorama apocalíptico, como el vivido ayer, es el pronóstico para las próximas dos semanas, ignorándose a ciencia cierta lo que pueda ocurrir en los primeros meses del 2012.

La buena noticia de hoy es que el Ideam corrige su pronóstico anterior, según el cual llovería todo diciembre, así como enero y febrero. No obstante, habrá sombras y nubarrones, no el azul total de otras épocas.

Pero no es momento para nostalgias de otros climas y de otras épocas, o para lamentarnos de que la máxima de Márvel Moreno, de que En diciembre llegaban las brisas, se haya quedado en el pasado. Sean cuales sean las condiciones atmosféricas, diciembre seguirá siendo diciembre, esa época del año en que los corazones se desarman, los más intensos sentimientos de solidaridad afloran, las relaciones se fortalecen y el sentido de la conmiseración se nos agudiza.

Ya tuvimos la experiencia el año pasado, con un diciembre pasado por agua, y es hora de que nos vayamos acostumbrando a que esos veranos de otros tiempos quizá ya nunca vuelvan. Lo importante, al fin y al cabo, es lo que está albergado en nuestro interior, no lo que se vive afuera.

Quizá culturalmente no seamos criaturas anfibias, como sí lo son los seres de otras latitudes, que ante la lluvia toman un paraguas, una ropa apropiada y salen a vivir la vida con igual eficiencia y naturalidad que si el sol estuviera brillando. Y no lo somos en gran parte porque jamás nuestras ciudades se forjaron como tales, negadas para una obra tan esencial como es un alcantarillado pluvial. Los arroyos paralizan nuestras vías y no queda sino esperar a que la nueva alcaldesa, Elsa Noguera, en efecto emprenda una labor intensa que nos represente soluciones radicales y novedosas para un viejo problema.

Pero no podemos incurrir en la consigna juangabrielana de las lágrimas y la lluvia. No hay razón alguna para que este diciembre sea distinto a los soleados, si entendemos que el espíritu navideño vive dentro de nosotros y en el seno de nuestras familias. Es decir, que el sol brilla en nuestras almas.

Independientemente de la fe religiosa que se profese, e incluso en ausencia de esta, diciembre debe entenderse como una oportunidad de comunicarse con los demás en el más sublime nivel. La creencia cristiana, hermosa historia de un ser humilde que vino al mundo a impartir un mensaje de solidaridad y amor, es sin duda punto de partida de toda una forma de vida para quienes la siguen y la profesan. Pero de igual manera, insistiendo en el respeto por la fe ajena, funciona como una metáfora que bien puede inspirar cualquier corazón.

Es por eso que desde estas páginas, hoy cargadas de noticias especiales sobre la Navidad que se avecina, queremos enviar un entusiasta mensaje de optimismo.

El ver nuestras calles inundadas, nuestros campos anegados, nuestras viviendas afectadas, hace difícil portar tal sentimiento. Pero lo cierto es que hay bajo desempleo y otros indicadores sólidos.

Este insólito invierno decembrino puede interpretarse al mismo tiempo como una oportunidad para sacar a relucir nuestro congénito sentido de la solidaridad y ayudar a quienes tanto lo necesitan, tal como ya lo están haciendo múltiples organizaciones e individuos. Ayudarles a resolver sus graves problemas a una o varias familias necesitadas es sin duda un aliciente más, en medio de este apocalipsis que –con la venia de La Niña, será pasajero.