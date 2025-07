Es indudable que, para que se dé un positivo desarrollo económico de una sociedad, debe también darse un crecimiento personal e integral de sus habitantes. Eso es una realidad desde los tiempos de El Contrato Social, de Rousseau, en el siglo XVIII, hasta la firma en la ONU, en el año 2000, del Pacto Global, en que todos los pueblos del mundo comparten los beneficios de la mundialización practicando los valores fundamentales que resuelvan las necesidades socioeconómicas de la población.

Es por eso que hoy queremos referirnos a los incumplimientos y recurrentes olvidos de esos pactos por parte de algunas empresas y entidades estatales.

En tal sentido existen decenas de ejemplos. Llega alguien al Aeropuerto con media hora de anticipación y se encuentra con que ya se cerró su vuelo y que debe pagar una multa para poder viajar en otro de los itinerarios, ya sea ese mismo día, más tarde, si cuenta con suerte, o al día siguiente, todo lo cual le complica la vida y su propia economía.

A nivel de salud igual sucede con pacientes que llegan tardíamente, así sea por contados minutos, a sus citas programadas. Les corresponde pagar una sanción de tipo pecuniaria o con la suspensión del servicio o con la complicación de hacer un denuncio ante inspección de policía para recibir los servicios médicos que está pagando mensualmente. Llama la atención que de ocurrir lo contrario, es decir, si el cliente o usuario llega puntual y se da una demora en la prestación del servicio, dicho cliente debe esperar pacientemente, sin sanciones a la empresa que incumple en la puntualidad del mismo.

También resultan implacablemente rígidas ciertas empresas y entidades financieras al manejar sin compasión ni piedad las ventas a crédito o los préstamos adquiridos por sus clientes a los que antes tanto adulaban desde sus oficinas de ventas, mercadeo y anuncios publicitarios.

Todas estas situaciones nos hablan de la no flexibilización de las empresas comerciales ante las circunstancias excepcionales de sus clientes o usuarios de un servicio. Son formas de ‘agresividad comercial’ en la que se aprovecha sin contemplaciones de las apremiantes necesidades, disfrazados bajo el pretexto de educarlos a ellos para el buen uso del servicio.

Un capítulo aparte merecen los sistemas de cobros de algunas entidades públicas encargadas de recaudar cargas impositivas o sanciones por incumplimientos a normatividades. Un ejemplo son las formas en que se manejan multas por violación a normas de tránsito, espacios públicos o reglamentaciones ambientales, entre otras. Algunas de esas oficinas públicas, más que serviciales entidades estatales, parecerían ser empresas comerciales que buscan el lucro y las altas utilidades sin importarles las circunstancias que rodean a sus usuarios. Algunas de esas instituciones dan la impresión de poseer un mayor interés en que los ciudadanos incumplan las normas por los dividendos que sacan de las mismas, que en utilizar métodos más amigables pedagógicos y preventivos que fomenten la cultura de pago en los mismos.

En todo lo anterior, sin duda, quisiéramos ver más activa a las Superintendencias creadas por el Estado, especialmente la de Industria y Comercio.

Bien sabemos que, como dijo en cierto discurso Bill Gates, “la vida no es justa”. Es de esperar que, en estos tiempos de feroz lucha por los recursos económicos, muchos empresarios estén siempre pensando en exprimir al máximo los dineros de sus clientes y usuarios, antes de que estos se vayan a otras partes a satisfacer necesidades quizás más esenciales. Somos conscientes también de que las obligaciones contraídas por un ciudadano deben ser cumplidas, pues existe un compromiso adquirido al tomar el bien o servicio, o al vivir y ser parte de determinada comunidad. Pero, no hay que exprimir tanto la naranja para extraer su líquido, pues se corre el riesgo de llegar al sabor amargo de su cáscara. No hay que tomar las multas y sanciones como un negocio lucrativo por medio de los cuales se agrede a los usuarios.

Lo que condenamos es la ciega inflexibilidad y rigidez de esas entidades. Por eso se dan tantas protestas indignadas. Esperamos el blindaje anti-abuso del Gobierno que genere la ya aprobada Ley 1480 o Nuevo Estatuto del Consumidor, y que entrará en vigencia en 5 meses, la cual exige que los comerciantes y entidades públicas humanicen y flexibilicen con enfoque social las relaciones con los clientes, en aras de acabar con la presión y el estrés que estas obligaciones generan en ellos y que conllevan a conductas desesperadas de agresión y violencia contra sí mismos o a los demás, sean estos familia o sociedad.