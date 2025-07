En un deporte como el fútbol, que es roce de jugadores disputándose ardorosamente la posesión del balón, pasiones humanas corriendo a borbotones, torrentes de gritos desde las tribunas henchidas de alegría, regionalismo y ansiedad, de imprecaciones y de inevitables obscenidades, es frecuente que los 22 jugadores que protagonizan el espectáculo saquen a flote sus tempestades internas, pero tiene que haber — en medio de ese impetuoso vendaval sanguíneo— un punto de equilibrio, el que determina que la multitud acepte que arrojar una botella u otro artefacto es un acto reprobable de posibles consecuencias lesionadoras a un jugador, a un árbitro o a un hincha, aunque, desde luego, nunca faltan las transgresiones individuales o masivas, y es por eso que se requiera, en ocasiones, la disuasiva presencia punitiva de los cuerpos policiales; siendo lo ideal, lo deseable, la autorregulación de la hinchada para que todo siempre transcurra dentro de los parámetros de la tranquilidad.

A Pelé, por ejemplo, el más excepcional futbolista de la historia para muchos, jamás se le vio un brote de violencia, aunque las patadas contrarias cayeran casi que homicidamente sobre él.

En cambio, Maradona era más argentinamente altanero, pero dentro del reglamento, en lo posible. Y lo peor de él siempre afloró en su vida pública: por sus ya conocidos escándalos.

En el inventario de los comportamientos deportivos desafortunados nadie olvida, por ejemplo, el despiadado cabezazo de Zidane Zidane a un provocador adversario italiano en la final de la Copa Mundo. Lo sonsacó, al parecer, con una ofensa al honor familiar, y el francés perdió la chaveta y… el título de campeón.

Lo que acaba de ocurrir con Teo Gutiérrez en la liga argentina no es nuevo, pero no es justificable por las exaltaciones que desata el fútbol, porque así como un espectador no debe arrojar una piedra desde una tribuna caldeada, un jugador, y más un líder como Teo, no debería incurrir en el comportamiento en que incurrió: podía protestar la decisión arbitral por la negación de un penalti clave en las aspiraciones ganadoras de Racing de Avellaneda, pero no de la manera escandalosa en que lo hizo.

Es indudable que Teo está extraviado. De aquel muchacho tranquilo, que comenzó su racha de victorias en Junior, ha ido emergiendo una persona que —no obstante sus pregonadas conexidades con el Supremo— ha dado señales de tener algunas dificultades para el autodominio personal, una condición que es esencial en la vida, sobre todo en quienes ejercen roles protagónicos en cualquier actividad o ámbito de la sociedad.

El autodominio no es mansedumbre, no es perder la válida capacidad de reaccionar y exhibir fortaleza y carácter: no, autodominio es reaccionar con fuerza, pero sin rodar por los desafueros del descontrol.

El Pibe Valderrama fue un caudillo siempre en las escuadras que comandó como número 10, y gritaba y gesticulaba y empujaba a sus compañeros, e incluso cuando fue mánager fugaz del Junior tuvo, una tarde desagradable, una conducta desaguisada con Óscar Julián Ruiz, quizá el mejor árbitro que ha tenido Colombia, pero lo prevalente en el glorioso e histórico capitán nacional fue siempre el buen ejemplo, dentro y fuera de las canchas. Y cuando hablaba se cuidaba de decir cosas imprudentes contra sus compañeros y los directores técnicos. Imposible, por ejemplo, imaginarnos al Pibe pechando a un árbitro por no compartir una decisión.

La metamorfosis de Teo preocupa: hasta su forma de hablar ha cambiado. Su familiar acento barranquillero ha ido mutando hasta sus actuales resonancias gauchas. Y después de su traumático tránsito por el fútbol turco parecía que Teo había dejado atrás sus compliques emocionales. Da la impresión de que ahora estuviesen rebrotando en él bajo la forma de una indomable arrogancia. Tiene que serenarse. Es un gran jugador y un magnífico colombiano de exportación, y esperamos lo mejor para él. Un buen profesional podría ayudarle mucho a organizar sus emociones. Todas las personas a la postre necesitan de orientación, y tal vez más quienes, como Teo, están expuestos a enormes y turbulentas presiones públicas.

No le vendría mal esa ayuda. Cuando tuvo la crisis post-Turquía logró el apoyo conveniente y salió adelante y volvió a encumbrarse como la estrella que es. Es muy importante que Teo entienda que ahora y siempre el fútbol y el entorno van a plantearle situaciones difíciles e incluso muy hostiles, pero la mejor coraza frente eso es la madurez; que comprenda que en este arrollador deporte de crepitantes emociones no se puede perder la cordura aunque en ocasiones se reaccione con justificable virilidad.

Y en la misión de persuadirlo juegan un gran papel su esposa, sus padres y sus amigos, los cuales son los llamados a hablarle con el lenguaje airado que a veces es necesario en medio del más profundo amor.