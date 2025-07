Con este título escribió un resonante artículo el filósofo Fernando Savater donde da las claves explicativas de por qué ha caído el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en cabeza del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a cuyo cargo está también la jefatura del PSOE, y a la cual seguramente renunciará en breve, como se lo están pidiendo diversos líderes de opinión.

Sienten que Zapatero, como le dicen en España al jefe del gobierno socialista, es el responsable de la hecatombe económica de la nación ibérica, cuyo desempleo hoy llega a 5 millones de ciudadanos, aunque le reconocen logros como el retiro algo desordenado de las tropas de Irak, el reconocimiento del matrimonio entre homosexuales, los avances en la llamada Ley de Dependencia, la acción policial y judicial contra la violencia de género, y también las leyes de paridad.

Los analistas dicen que más que una derrota de Alfredo Pérez Rubalcaba, es una derrota de Zapatero. Que se añade a la ola de caídas de otros gobernantes europeos —a consecuencia de la terrible crisis de la eurozona— como la de Silvio Berlusconi; no obstante, del díscolo exprimer ministro italiano se asegura que aún conserva intactos sus poderosos tentáculos.

En un duro editorial titulado ‘Zapatero debe dimitir como secretario general del PSOE’, el diario El País dice: “En el pasivo debe anotársele la desgraciada pérdida de presencia de España en política exterior, el debilitamiento de la cohesión territorial tras los avatares de la reforma del Estatuto catalán, la arbitrariedad y nepotismo en sus decisiones de política industrial, la lentitud en reaccionar frente a los primeros síntomas de la crisis global, y su incompetencia para los asuntos de la gobernación en medio de las dificultades. Toda su gestión ha sido marcada por una ausencia de liderazgo comparable a la de la mayoría de los burócratas que gobiernan Europa, y que se ha hecho sentir tanto en los asuntos nacionales como en el interior del Partido Socialista”.

Se prueba, una vez más, que resultará siempre mejor la democracia para que la ciudadanía con su voto cambie el rumbo de la política cuando las cosas no se estén haciendo bien. Cuando el generalísimo Francisco Franco gobernó a España, una gran crisis postró al país entre 1940 y 1945, pero como el sistema democrático-liberal estaba suspendido y no había elecciones, no hubo manera de que los españoles castigaran al dictador.

Con la restauración de la democracia y la adopción de la Constitución de 1978, España ingresó a la modernidad jalonada por dos grandes fuerzas políticas: el PSOE, que ha gobernado desde entonces durante 21 años, y el Partido Popular, PP, 12 años. Estos dos partidos representan la izquierda y la derecha, y la opinión pública española se ha alineado en torno a ellos esencialmente, aunque ha habido espacios para las minorías como Izquierda Unida, que en estas elecciones ha logrado incrementar sus curules, obteniendo un total de 11.

Pero más allá del cambio de dirigentes y de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, lo que están anhelando los españoles es un plan económico de salvación nacional y un equipo de gobierno muy competente. Y dados los estrechos vínculos de Colombia con España, que se afianzó en los últimos tiempos con el incremento de las inversiones ibéricas en nuestro país, nada nos complacería más que una efectiva y rápida recuperación de la economía española. El reto de Rajoy es inmenso, y ha obtenido un contundente mandato para hacer las transformaciones que esperan sus compatriotas.

Compartimos, por eso, el editorial ‘El futuro de España no admite demoras’, del diario El País: “Rajoy ha logrado esta victoria con un discurso que, a la vez que mantenía la cohesión de su heterogéneo electorado, pretendía evitar que los votantes socialistas se movilizasen. Pero lo que se ha revelado como un eficaz planteamiento para ganar las elecciones podría erigirse en obstáculo para gobernar.

Un rápido deterioro del capital político que le han concedido los electores no es solo una perspectiva inquietante para el PP, sino para el conjunto del país, enfrentado a una crisis de la que no se saldrá sin sacrificios. Rajoy ha evitado especificarlos durante la campaña, poniendo el acento en las virtudes que supuestamente produciría un simple cambio de dirigentes.

La gravedad de la situación económica exige abandonar las ambigüedades, revelar cuanto antes su programa de gobierno y señalar el equipo que lo llevará a cabo”. Deseamos para España lo mejor; le conviene también a Colombia y a América Latina.