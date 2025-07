Además de vergonzante, como lo señalamos ayer al hacer la denuncia, es de alta peligrosidad para la salud, e hiriente para la dignidad de los barranquilleros el estado actual de los caños del mercado y de otros puntos contaminados de la ciudad, porque no hay suficientes acciones permanentes o sistemáticas de limpieza y prevención en las áreas urbanas degradadas.

Cierto es que en el caso de Barranquillita hay toda una historia de incultura ciudadana de sus vecinos, pero ese no es todo el problema hoy. La mayor parte de la basura que contamina el histórico caño es icopor, plásticos y otras sustancias que proceden —en su mayoría— de otros lugares de la ciudad y que son arrastrados por los arroyos. Esto se advierte fácilmente al aproximarse al caño y no encontrar residuos de yuca, verduras, pescado u otros desperdicios propios de los bienes que se negocian en el entorno.

Luego, la solución debe ser en el sitio, como es apenas natural, con acciones de limpieza permanente en el caño, con cierre con mallas, tal como ya lo dispone una sentencia judicial, más pedagogía y vigilancia permanente, así como sanciones drásticas, pero también con la instalación en diferentes lugares de la ciudad de trampas en los arroyos para frenar la basura donde corresponda.

Todo esto es tarea urgente. Barranquillita, como mercado, está íntimamente ligada a la historia de la ciudad y esto siempre será importante. Pese a que la oferta de alimentos y otros bienes se ha extendido por toda la ciudad y a Granabastos, por efecto deseado o espontáneo de la aglomeración citadina y la modernización, el sector sigue y tal vez seguirá por muchos años como gran centro de acopio local y regional. Los compradores van allí buscando mejores precios o calidad y, desde luego, por costumbre.

Ahora bien, la contaminación en el área se está resolviendo mediante un programa con cuantiosos fondos nacionales y locales en diversas fases que incluye el traslado de las zonas de vertimiento de las aguas servidas de Barranquilla y Soledad a nuevo sitio aguas arriba en el río, previa descontaminación técnica. Tiene un costo final cercano a los cien mil millones de pesos. La primera fase de este programa está avanzada en un 90 por ciento, pero no se advierten sus beneficios porque el caño de la calle 30 envía un mensaje negativo con sus aguas estancadas, malolientes, con su cementerio de animales y letrina de dementes y gamines, como lo registramos ayer.

Lo mejor es que desde hace 45 días existe una gran movilización social por parte de quienes tienen sus negocios en el área, con organizaciones de reconocidos liderazgos y con un vigoroso compromiso por parte de las autoridades locales ambientales y la Policía Nacional, para hacer del sector un modelo de limpieza y seguridad. La campaña se denomina “Barranquillita limpia y segura”, y tiene como objetivo hacer un buen diciembre. A partir de enero ampliarán sus objetivos, suponen ellos, con la contribución de la alcaldesa Elsa Noguera, a quien esperan comprometer también en la campaña.

Es llamativo que las calles de Barranquillita ya no estén llenas de basura, que las vacas estén flacas porque ya no encuentran, como antes, sus alimentos al aire libre y que los propietarios de negocios insistan en que no hay problema grave en materia de seguridad. Esto último lo certifica la Policía Nacional. En 45 días la alianza publico-privada que pusieron en marcha cambió radicalmente el entorno.

El lunar es el caño, y en esto hay una gran responsabilidad de la Alcaldía, concretamente de la entidad Foro Hídrico y su gerente Héctor Amarís, que no puede mantenerse con la excusa de que no limpia porque otros ensucian. El costo de 400 millones de pesos para el enmallado y unos 50 millones más para la limpieza del caño es ridículo respecto a los beneficios que pueden esperarse, sobre todo cuando ya se tiene lo que sin exageración puede considerarse como un modelo de capital social para unos objetivos claros y concretos: la limpieza y la seguridad de Barranquillita.