‘Afonso Cano’ o Guillermo León Saénz perteneció a una generación imbuida de las teorías económicas, políticas y filosóficas de Marx, Engels y Lenin, y nació en el seno de una acomodada y conservadora familia bogotana.

Se vinculó de lleno a las Farc a principios de la década de los 80 y en la estructura de una guerrilla básicamente campesina fue fácil que el joven intelectual brillara y obtuviera un rápido ascenso jerárquico en la organización, a la que se amoldó como no pudieron hacerlo otros célebres jefes guerrilleros como Jaime Bateman, Carlos Pizarro y Álvaro Fayad, que abandonaron las Farc para fundar el M-19 con el argumento de que se necesitaba una guerrilla bolivariana, nacionalista, más conectada con el país, y más activa y presencial en la acción militar, pero al mismo tiempo flexible y abierta en el diálogo y la negociación en la búsqueda de las soluciones a los problemas del país.

‘Cano’, en cambio, prefirió mantenerse ortodoxamente fiel al anacrónico (y ya superado) postulado del marxismo de que la revolución armada era el camino para derrocar el Estado existente y sustituirlo por otro al servicio de los obreros y campesinos, con el agravante degenerativo de que las Farc han pretendido tomarse el poder en Colombia acudiendo al negocio del narcotráfico y al secuestro. Y las veces que han aceptado o promovido el diálogo con el Estado ha sido tácticamente para quitarse la presión de las Fuerzas Militares.

‘Cano’, por su condición de ideólogo, era visto como el que podía llevar a las Farc al diálogo sensato, pero en realidad era un militarista inflexible como el ‘Mono Jojoy’, y su juego durante su corta comandancia fue agitar el trapo seudopacífico de las conversaciones, mientras reordenaba su aparato armado y potenciaba la guerra de guerrillas para golpear de sorpresa a las Fuerzas Militares y a la Policía y destruir poblados, como en efecto lo logró, hasta el punto de que los expertos en seguridad nacional llegaron a hablar de una readaptación de las Farc a las nuevas circunstancias de la guerra impuestas por el Estado a partir del rompimiento de los diálogos en el Caguán.

‘Cano’ se inició como comisario político del Partido Comunista ante las Farc y dictaba a sus combatientes clases de marxismo, hasta que las autoridades allanaron su casa en Bogotá y estuvo preso.

Amnistiado en el gobierno de Belisario Betancur, no quiso irse a Moscú, como se lo sugería la Juventud Comunista, y se enroló a las Farc, donde logró tejer unas estrechas relaciones con ‘Jacobo Arenas’, que fue su camarada y protector en la organización guerrillera. Con ‘Arenas’, ‘Cano’ fue muy activo a mediados de los 80 en el impulso de la ‘Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar’, que intentó, a partir de las Farc, el M-19, el ELN, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, crear un gran ejército popular revolucionario, pero el proceso no cuajó, entre otras cosas, porque el M-19 y luego algunas de las otras organizaciones empezaron a reconsiderar la utilidad de la lucha armada y después se desmovilizaron tras un diálogo con el Estado, decisión que las Farc no dudaron en calificar de ‘traición a la revolución’.

La silueta de ‘Cano’ como líder inclinado al diálogo provino de su presencia en las conversaciones de paz de Tlaxcala y Caracas. Aunque muy ortodoxo en sus convicciones, ‘Cano’, tras la disolución de la Unión Soviética, logró que las Farc asumieran a Bolívar como símbolo, algo que le habían criticado al M-19 con la tesis de que Bolívar había sido solo un ‘burgués nacionalista’.

‘Cano’ fue el alumno más aventajado de ‘Manuel Marulanda’ y ‘Jacobo Arenas’ y el artífice tanto de la Unión Patriótica como de la expansión militar de las Farc, y aunque se le reconocen sus críticas al narcotráfico, finalmente es claro que terminó aceptándolo como una fuente básica de las finanzas del grupo guerrillero. Este es un aspecto supremamente importante en el análisis del rol de ‘Cano’, pues habla muy claro de su pragmatismo y sagacidad en la aplicación de la teoría comunista de la combinación de las formas de lucha: mientras usaban a la Unión Patriótica para ampliar su espacio político trabajaban febrilmente en la ampliación de su aparato militar.

Este doble juego, recordemos, terminó rebasando la paciencia del establecimiento y por tanto provocando el rompimiento de los diálogos entre el gobierno de Betancur y las Farc, al tiempo que feroces sectores paramilitares y de narcos, aliados a agentes del Estado, emprendían el sangriento exterminio de la UP. Después de este genocidio, el Partido Comunista renunció, en un Congreso, a la combinación de las formas de lucha y perdió su liderazgo político frente a las Farc.

Con la muerte de ‘Cano’, las Farc no desaparecen, pero quedan más debilitadas y sin su conductor. Es un triunfo del Estado y la sociedad que, de múltiples maneras, le han pedido a las Farc que abandonen la lucha armada.

Hasta ‘Arenas’ y ‘Marulanda’ morían de viejos, pero desde las bajas de ‘Raúl Reyes’, ‘Jojoy’ y ahora ‘Alfonso Cano’ se ha demostrado que las madrigueras guerrilleras ya no son impenetrables. Asuma ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’ o ‘Joaquín Gómez’, las Farc están notificadas: el objetivo del Estado son los cabecillas y lo está logrando. Treinta años en la guerra no terminaron para ‘Cano’ en la victoria sino en la muerte y hasta había perdido su montaraz barba que le daba un aire comunista y más viril.

El desafío de las Farc es tener la valentía de dejar las armas y hacer la paz, antes de que queden sin Secretariado.