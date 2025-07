Desde estas páginas editoriales vale la pena reflexionar con profundidad acerca de aspectos muy puntuales que están alrededor y por dentro de los tensionantes momentos electorales que vivimos, en aras de garantizar que estos comicios del 30 de Octubre trasciendan en un ambiente de paz y transparencia propias de nuestra tradicional idiosincrasia caribeña.

Es por esto que consideramos necesario y oportuno transmitir un mensaje para que antes, durante y después de las ocho horas que dura la jornada de votación hagamos gala de la parte inteligente y racional de nuestro ser con fines de que, por un lado, se apacigüen los caldeados ánimos observables en el ambiente y, por el otro, predomine una conciencia ética en los habitantes de la Región Caribe.

Lo anterior, entre otros aspectos, con el fin de que no sigamos siendo motivo de escarnio y de vergonzoso ejemplo nacional al colocarnos permanentemente en la ‘picota pública’ como un pueblo de corruptos, inmorales y tramposos en especial en épocas de elecciones, nociones que en los últimos años se han hecho contraevidentes, luego de los escándalos que se han producido en todas las zonas del país.

La más elemental manifestación de lo que podríamos llamar inteligencia electoral es que todos los que vivimos en esta privilegiada Región tengamos la libertad de tomar decisiones que produzcan un efecto benéfico perdurable en el tiempo. Saber escoger razonablemente, no con la instintiva ‘inteligencia estomacal’, entre las opciones de candidatos postulados a aquellos que seguramente nos traerán bienestar y calidad de vida, es lo más inteligente que un ser humano puede hacer con fines de evitar en el futuro dolorosas decepciones y vergüenzas por los equivocados procederes de los elegidos.

No utilicemos el pensamiento cortoplacista pensando solamente en el beneficio inmediato, sino elijamos, siempre por convicción y no por conveniencia, pensando en las consecuencias con que a largo plazo esta decisión inevitablemente impactará positiva o negativamente nuestro futuro personal, familiar, laboral y social. En tal sentido, es patética la sabia expresión de que “en infinidad de veces el pueblo elige a sus verdugos” que hizo famoso al célebre escritor ibérico Ramón Gómez de la Serna.

Pero inteligencia electoral también significa dar por cierto que en nuestra ciudad y departamento no caben comportamientos violentos ni agresivos enfrentamientos debido a la intolerancia por diferencias ideológicas o creencia partidistas entre nuestros sufragantes. Recordemos que estamos dando cierre a una oportunísima semana de la fraternidad a la que en buena hora nos ha convocado la Arquidiócesis de Barranquilla, por lo que es pertinente en momentos difíciles recurrir a nuestro genuino espíritu pacífico propio de la cultura Caribe y promover la concordia dentro y fuera de los sitios de votación con el fin de que el espíritu democrático y sosegado reine en la Región.

En tal sentido vale acudir a las autoridades y veedores del proceso para controlar no solo todo acto belicoso sino además anómalo, fraudulento, corrupto e injusto que observemos a nuestro alrededor. Se pueden denunciar casos como los de trasteo de votos, coacción electoral, compra y venta de votos, porte de armas o perturbaciones en los puestos de votación o a sus alrededores.

Dejémonos llevar por nuestra inteligencia electoral para que ella nos permita actuar con serenidad pero con firmeza cuando veamos a los famosos ‘mochileros’, o a otras facinerosas personas cometiendo delitos contra el sufragio o con comportamientos contrarios a valores que hace años caracterizaban a nuestros antepasados de la Región, tales como la honestidad, la integridad moral y la responsabilidad ética.

Pero para que todo lo anterior no quede en letra muerta y no juguemos el idealista e ingenuo papel de arar en el desierto, es indispensable que cada uno de nosotros en su interior tenga la plena conciencia de en estas elecciones debemos actuar usando lo más evolucionado que tenemos en nuestro interior: la inteligencia, ya sea electoral, emocional y hasta moral, para no equivocarnos. Tomemos este ejercicio democrático con la seriedad que se merece y con la firme convicción de que de eso depende nuestro futuro.