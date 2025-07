En la era moderna, más que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad, los medios de comunicación tenemos el deber ineludible de sentar posiciones, asumir responsabilidades que no son sino una derivación lógica de nuestras funciones en la orientación de la opinión pública.

Las nuevas tecnologías generan nuevos retos para el periodismo. En materia de géneros periodísticos, viene desarrollándose una tendencia, para la cual se ha acuñado la voz anglo de “infopinium”.

Su fundamento es que, en la medida en que el habitante del mundo moderno tiene menos tiempo para leer, el periodismo debe tener la capacidad de brindarle información veraz que a la vez incluya el componente de análisis y opinión. Lo anterior, desde luego, se da a partir del requisito elemental de que se brinden con objetividad los elementos fácticos y se citen los argumentos concluyentes con responsabilidad y transparencia.

Esto no es una prerrogativa, ni una opción, ni el ejercicio gratuito de un poder como el que ostentamos, que a fin de cuentas no es un poder gratuito, sino que estriba en la credibilidad que nos han depositado los ciudadanos, los cuales se informan a través de nuestro ejercicio profesional.

En lo que corresponde a EL HERALDO, somos conscientes de las responsabilidades que venimos asumiendo, desde nuestro nacimiento hace 78 años en un día como el de mañana, con los habitantes de todos los estratos, credos, etnias, géneros e ideologías de la Región Caribe colombiana. Aunque hemos sido tradicionalmente un medio de criterios afines al Partido Liberal, podemos decir al mismo tiempo que nuestra gran ideología es el bienestar, la justicia y el desarrollo de nuestra región.

Consecuentes con nuestra visión del periodismo contemporáneo y con nuestro liderazgo, hemos tomado la decisión en 2011, como ya lo hemos hecho en el pasado, de avalar oficialmente a un selecto grupo de candidatos que se disputan este domingo 30 las gobernaciones, alcaldías, y curules de concejos y asambleas en departamentos y municipios de la región Caribe.

Somos conscientes, al mismo tiempo, de que no estamos inventando nada. En Europa existe una larga tradición de medios de comunicación comprometidos con partidos de izquierda o derecha y es práctica común el endoso pre-electoral. Incluso, sus posiciones con frecuencia afectan el cubrimiento periodístico de las campañas, lo cual ciertamente no es nuestro caso, como quiera que —a través de nuestro ejercicio de pedagogía y equidad en las páginas políticas— hemos tratado de no inclinar la balanza. Si nos hemos equivocado, ha sido con lo mínimo y de buena fe.

Así las cosas, presentamos a continuación nuestros endosos a manera de una honesta recomendación a los lectores, dejando siempre de presente el hecho de que respetamos profundamente cualquier desacuerdo que puedan tener frente a esta posición.

Para la Gobernación del Atlántico, y aunque no tenemos objeciones contra ninguno de los aspirantes en contienda, endosamos la candidatura del abogado José Antonio Segebre, del Partido Liberal. Consideramos que su perfil gerencial, conciliador y solidario es el adecuado para los tiempos que vive el departamento.

En cuanto a la Alcaldía de Barranquilla, nuestro apoyo editorial es para la candidata de Cambio Radical Elsa Noguera de la Espriella, cuya hoja de vida ya habíamos exaltado al ser seleccionada como fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Durante su trayectoria en la Tesorería del departamento del Atlántico y la Secretaría de Hacienda de la administración distrital actual, la doctora Noguera ha sido clave en la gestión fiscal que tanta prosperidad ha traído a Barranquilla.

Aunque quisiéramos tener muchas más opciones para una corporación que urge una renovación, como es el Concejo de Barranquilla, notamos con entusiasmo la presencia en el debate de los candidatos Guillermina Alemán, abnegada líder popular del sector de La Playa, el urbanista y columnista Ignacio Consuegra, el joven Joao Herrera y el empresario Eugenio Díaz.

Para la Alcaldía de Santa Marta, damos nuestro endoso al abogado Carlos Caicedo Omar, quien como rector ejerció una histórica transformación en la Universidad del Magdalena. De la misma manera, para la Gobernación del Magdalena, apoyamos a la también abogada Licet Peñaranda Peña, candidata de la ASI y quien durante 13 años ejerció el difícil cargo de Defensora del Pueblo en un departamento sitiado por la parapolítica.

En cuanto a la Alcaldía de Riohacha, nuestro aval es para el comunicador social Ángel Roys Mejía, cuya trayectoria en los sectores académico y comunitario da fe de su preparación para orientar los destinos de la capital guajira.

También nos pronunciamos frente a las candidaturas principales del departamento de Córdoba. Para la Gobernación, avalamos al economista Víctor Raúl Oyola, quien se desempeñó durante 24 años en el sector privado con lujo de competencia. En cuanto a la Alcaldía de Montería, EL HERALDO respalda al administrador de empresas Carlos Eduardo Correa, altamente calificado para continuar con el buen trabajo de Marcos Daniel Pineda.

Para la Alcaldía de Cartagena, avalamos al empresario Dionisio Vélez, a quien consideramos capaz de ejecutar el plan de gobierno que ha anunciado durante su campaña, teniendo como punta de lanza la educación y el desarrollo económico.

Y por último, para la Alcaldía de Valledupar, endosamos al médico cirujano Freddy Socarrás Reales, quien ha efectuado compromisos serios y creíbles con los habitantes de la capital del Cesar.

Así las cosas, es importante que los candidatos entiendan que nuestro aval conlleva no solamente un reconocimiento a sus méritos, sino también una gran responsabilidad. Implica eso que estaremos observando con particular interés sus gestiones en caso de que resulten elegidos y seremos los primeros en objetar decisiones cuando lo consideremos necesario.

Pero por ahora lo expresamos claramente: hay candidatos y aquí están.