Todos los políticos que se han retirado a sus cuarteles de invierno y a los que se les pide comparar las elecciones de antes con las de ahora responden que en las de hoy hay más plata, más compradores de votos (o ‘mochileros’ como se les denomina en el bajo mundo de la política) y más buses.

Es decir, que nuestra democracia en lugar de mejorar con respecto a la que teníamos hace unos cuarenta o treinta años se ha llenado de más prácticas que distorsionan su esencia; significa que la tasa no medida de los delitos electorales se ha venido incrementando exponencialmente, y a ello contribuyó sobremanera en los últimos años la financiación del narcotráfico, frente a la cual reaccionó en su momento el inmolado líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, a quien las mafias sacaron criminalmente del camino porque representaba el modelo de hacer política que no coincidía con sus fines de cooptación del Estado para ponerlo a su servicio.

A la postre lo lograron, tras la expansión del proyecto paramilitar que, unido orgánicamente a las dirigencias políticas regionales, se impuso a sangre y fuego en extensas zonas del país, colocando a su servicio parte del Congreso así como gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.

¿Por qué ha aumentado la corrupción electoral?, ¿por qué se han disparado la compra y venta del voto y el trasteo de electores?

El problema es muy complejo y puede tener varias causas, y no se explica solo porque la Fiscalía no haya actuado frente a los delincuentes electorales. Una razón sería que Colombia no ha podido consolidar un régimen de partidos fuerte. Después de la Asamblea Constituyente de 1991, por el contrario y en aras de un supuesto multipartidismo, lo que afloraron fueron unos partidos de ‘garaje’ que estimularon la atomización.

Esto ya de hecho profundizó la crisis de mediación política de los partidos y amplió los niveles de desconfianza y abstencionismo. Y creció, a la vez, la baja representatividad de estas organizaciones. Simultáneamente, la ciudadanía, salvo en algunos sectores de las principales capitales, fue cayendo en un estado de repulsa a la política al ver que esta fue quedando en manos de gente que era capaz de utilizar los medios más venales para asegurar su poder electoral y político.

Nosotros los colombianos, y es curioso, hicimos constitucionalmente el tránsito de la democracia liberal o representativa a la democracia directa o participativa, y no solo seguimos instalados en la primera sino que este modelo se ha rebosado de más corruptelas.

Por eso, esto no es solo un asunto de meter en la cárcel a unos políticos que compran votos y trastean a la gente para controlarla de esta manera. Es un problema de que nuestra democracia requiere unos reajustes estructurales de fondo, una cirugía en sus instituciones como los partidos, el Congreso, las corporaciones electivas territoriales y los organismos electorales. Hay en trámite un nuevo Código Electoral en el Congreso y es conveniente evaluar si las iniciativas que contiene van en la dirección de mejorar la salud de la democracia colombiana.

Desde luego, que los castigos que le pide el ministro Germán Vargas Lleras a la Fiscalía contra los jefes políticos que están detrás de los ‘mochileros’ se necesitan, son convenientes y serían francamente aleccionadores.

Porque es que los torrentes de financiamiento subterráneo que alimentan las campañas no salen de los líderes de barrio, sino de los jefes que disponen de grandes recursos, de contratos, de burocracia. A esos personajes es a los que tiene que caerles la Fiscalía y ponerlos en la picota pública.

Al tiempo es de censurar que, en medio de este viciado ambiente electoral, estén ahora apareciendo pasquines en algunos municipios del Atlántico que, en lugar de elevar la calidad del debate democrático, contribuyen a inyectarle más dosis de vileza, de descrédito y hasta de violencia, no hablar de dudosas técnicas de mercadeo negro en Barranquilla.

Necesitamos para nuestra democracia un derrotero distinto al actual. La política tiene que convertirse en una fiesta democrática a la que todos se sientan convidados. Necesitamos una democracia que no termine en el voto y que garantice todas las condiciones políticas e institucionales dirigidas a lograr una activa e informada participación de la ciudadanía.

Hay que fortalecer para ello las instituciones democráticas. Y todo esto debe permitir el florecimiento de la confianza entre el Estado, los partidos políticos, las organizaciones sociales, y los líderes a todos los niveles.

El reto es profundizar la democracia, hacer vida la Constitución del 91. Pasar del papel a la realidad y hacer posible el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Este es un esfuerzo que va mucho más allá de colocar tras las rejas a unos políticos corruptos y a sus secuaces.

Es, desde luego, un reto supremamente difícil. Pero es el único camino a seguir si no queremos que las próximas generaciones hereden, sobredimensionados, los vergonzosos vicios electorales de hoy.