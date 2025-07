El viernes pasado dimos la preocupante noticia de que el Ideam no descarta nuevas inundaciones en el sur del Atlántico, donde el año pasado entraron 2 millones doscientos mil metros cúbicos de agua, de los cuales todavía hay una parte.

En el último trimestre del año, a consecuencia del enfriamiento del Océano Pacífico, el Ideam prevé lluvias por encima del promedio normal. Se pronostica que crecerán los niveles de los ríos Cauca y Magdalena, aunque los de este último no llegarán a los de 2010.

Estamos de nuevo, pues, frente a la amenaza de la naturaleza, cuya fuerza causó daños en el sur del Atlántico que aún no han sido reparados. Todavía estamos sacando el agua que entró. Solo el sector eléctrico, según la noticia que dimos, tuvo que invertir 47 mil millones de pesos en reparación y prevención.

El año pasado, en medio de la tragedia, se planteó el tema de la reconstrucción o reubicación, pero la discusión se cerró muy pronto. Lo cierto es que es un asunto que hay que considerar seriamente, porque la posibilidad de nuevas inundaciones en el sur del Atlántico se convirtió en un terrible peligro.

La Gobernación actual optó por no animar esa discusión, quizá por la comprensible razón de que lo prioritario era la atención humanitaria. Y los candidatos a la Gobernación lo han rehuido, tal vez porque resultaría políticamente incorrecto tocar una fibra muy sensible que no solo afecta el arraigo de los habitantes del Sur, sino la estructura de poder de varios municipios.

Pero lo que ha pasado y puede seguir pasando lo que indica es que la política no puede desoír a la naturaleza, que las instituciones del Estado tienen que funcionar hoy de acuerdo con los graves trastornos que se han venido derivando del cambio climático. Y por eso la cuestión de la reubicación debería asumirse con la mayor responsabilidad y valentía. Está demostrado que no hay obra de ingeniería capaz de contener la furia desatada de la naturaleza.

Evaluar la posibilidad de crear una nueva ciudad en el Sur, a salvo de inundaciones y que sintetice a varias de sus poblaciones, ha comenzado a erigirse como una necesidad impuesta por las brutales alteraciones que está experimentando la naturaleza. Pero, además, podría significar la mejor oportunidad de desarrollo que haya tenido jamás el sur del Atlántico, que siempre ha sido atrasado y muy pobre, especialmente de Ponedera hacia Calamar.

Una ciudad en el Sur sería la oportunidad de constituir un epicentro urbano en un próspero entorno agrícola, ganadero y pesquero. Reconocemos que una decisión de estas proporciones requiere un gran consenso: implica que estén de acuerdo el Gobernador, la Asamblea, los congresistas del Atlántico, los alcaldes y concejales de los municipios del Sur, la ciudadanía de estos territorios y, por supuesto, la Nación, a través de múltiples entidades, incluyendo el Fondo de Reconstrucción.

El Atlántico ha sido históricamente un departamento centrado en Barranquilla, ciudad que ha absorbido sus actividades fundamentales, mientras una zona como el Sur –con una alta población campesina– ha vivido en la pobreza y el atraso. ¿Por qué no cambiar ese paradigma? ¿Por qué no darle al Sur el impulso, el progreso, los niveles de competitividad que le permitan contribuir al desarrollo del Departamento?

Estos planteamientos hace algunos años hubiesen sonado como traídos de los cabellos, pero la realidad del cambio climático y sus efectos devastadores nos persuaden cada día de que no hay otra alternativa. Los recursos del Estado son limitados, y se nos antoja irracional que se inviertan en reconstrucciones que cualquier invierno pudiera arrasar. La experiencia de Gramalote demostró que no podía reconstruirse en el mismo lugar y sus habitantes, sensatamente, aceptaron levantar su ciudad en otra parte, en un terreno seguro. ¿Por qué no puede aplicarse ese criterio aquí?