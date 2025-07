Es claro que frente a la elección de concejales y diputados estamos en este país ante varios problemas que una mejor reforma política debería resolver sensata, juiciosamente. Vamos al primero. El mayor caos está proviniendo por cuenta del voto preferente.

Se convirtió en un ejercicio imposible establecer quiénes figuran en las listas electorales. Son tantos los nombres que ni el elector más avispado y mejor informado podría identificarlos. Lo razonable serían las listas cerradas y que los electores votaran por el partido de sus simpatías, los cuales, por supuesto, tendrían que ordenar sus listas con arreglo a mecanismos estatutarios diversos como las consultas, encuestas, perfiles, etc.

Si no hay una clara y precisa corrección en este tema vamos a seguir inmersos en este espectáculo que no fomenta la unidad y el espíritu de partido sino la más desaforada competencia individualista al interior de las organizaciones políticas.

Además, el voto por un partido político lo simplificaría todo y obligaría a la coherencia programática: pondría fin a la dispersión de propuestas de hoy que han conducido a que los candidatos de una lista de un partido ofrezcan distintos e incluso contradictorios programas. Bajo un mismo logo se les ofrece a los electores una mezcla de rostros y propuestas.

Pero este no es el único problema. Llama nuestro interés otro que se ha venido agrandando y que seguramente deriva de esa falta de unidad real de lo que hemos dado en llamar partidos políticos en nuestro medio. Se trata de los ofrecimientos de los candidatos a las corporaciones públicas. Vamos a circunscribirnos al Concejo y, por supuesto, sin aludir a nadie en particular para no herir susceptibilidades.

La primera conclusión que sacamos de este ejercicio es que la mayoría de los aspirantes a esta corporación no muestran sus propuestas y solo unos cuantos tienen clara su misión si logran la credencial.

Veamos algunas de las propuestas que a algunos aspirantes se las ha ocurrido presentar a consideración del electorado: que el Invías se encargue de la navegabilidad por el Río Magdalena, que Barranquilla cuente con un mayor número de jueces y fiscales (como si el Concejo fuese el Consejo Superior de la Judicatura), que mejoren las condiciones laborales para los hombres y mujeres excluidos del sistema productivo (algo que competiría a un legislador), y que se amplíen las coberturas de vivienda a las familias vulnerables.

También nos encontramos con una propuesta que bien hubiese podido serle muy útil al candidato para inscribirse como aspirante a la Alcaldía de Barranquilla. Con pelos y señales, por ejemplo, expone cómo resolvería la problemática de los arroyos.

Contribuiría mucho a fortalecer la democracia local que las plataformas programáticas identificaran nítidamente a los partidos y que las propuestas de los aspirantes a concejales se ciñeran a los marcos constitucionales y legales.

Por ejemplo, muy diferente sería que la lista de un partido se comprometiera a impulsar una determinada reforma a la Administración Distrital o a una dependencia, todo ello debidamente sustentado. O a proponer que se incluyera en el futuro Plan de Desarrollo una iniciativa específica. O a recomendar a la Alcaldía venidera la suscripción de un contrato para atender y resolver un asunto concreto de Barranquilla.

Un candidato al Concejo, de igual modo, podría comprometerse a bregar para que el Presupuesto del Distrito se ciñera a las realidades económicas de la ciudad y a que no se dimensionaran sus cifras de ingresos y gastos. Y, por supuesto, a cumplir el rol que les corresponde a todos los concejales de ejercer el control a los actos del Gobierno Distrital.

Mucha pedagogía está faltando sin duda en torno al papel muy importante que desempeña una institución como el Concejo. En los últimos seis años, el proyecto Concejo Visible contribuyó con su monitoreo a la actividad de los concejales, pero en la ciudadanía está pendiente una gran tarea de esclarecimiento acerca del trabajo que compete a este órgano de la democracia territorial.

Desde la sociedad civil y los medios de comunicación hay que continuar haciendo claridad, pero como decíamos al principio: hay que cambiar la forma de hacer política en el país. Y los partidos son los primeros llamados a lograr que las elecciones sean un evento educativo, deliberativo, esclarecedor, no confuso, caótico, desordenado y finalmente muy costoso como lo es hoy.