Sí, me refiero a las vallas de la propaganda política. Y recuerdo de inmediato que hace más de veinte años, cuando por primera vez escribí sobre ellas, ya eran tan insulsas, inocuas y antiestéticas, bobas en una palabra, como lo son ahora. No tienen remedio, vaya con las vallas, y más bien son la manifestación de una enfermedad incurable: el engaño endémico que los políticos han perpetrado contra el pueblo colombiano los últimos dos siglos de desengaño.

En París o en Roma, en Nueva York o en Ciénaga, las vallas son un monumento urbano al indiscreto desencanto de la burguesía y revelan, más bien, el oscuro objeto del deseo de los politicastros. No convencen a nadie, eso es seguro. Son como el idiota de Shakespeare: cuentan una historia llena de codicia, de sonido y furia, que no significa nada. Su lenguaje, por llamarlo de alguna manera, es anacrónico hasta los tuétanos y adolece de un malestar incurable por el lado de la creatividad y el talento. No dicen nada porque no tienen nada qué decir.

Porque no se puede inventar, de repente en el verano, a un ilustre desconocido, o a un delincuente muy conocido, como si fueran prohombres servidores abnegados de la comunidad. La gente no es tonta, como ustedes suponen, habitantes de las vallas, jamás de la ciudad. Nadie se come ese cuento: las vallas, además de feas por donde se las mire, son ineficaces desde el punto de vista de la comunicación: el receptor manda un mensaje, por darle esa dignidad, en el cual los receptores no creen, y toman, a lo sumo, como un molesto ruido de fondo en la asfixiante cotidianeidad urbana, las vallas son vana bulla.

Además de los malos conocidos, y los peores por conocer, los modelos de las vallas, con sus rostros agrandados al ciento por ciento en implacable close up, seamos francos, no exhiben precisamente la pinta de unos modelos italianos de revista –el fotoshop no da para tanto, mi hermano–, y algunos más parecen personajes dignos de figurar en las páginas judiciales, donde no es extraño que terminen apareciendo, como para cerrar con broche de oro el curriculum vitae de un funcionario público en trance de ascenso en la política colombiana. Los ejemplos me llenarían el espacio de la columna. Baste con decir que me recuerdan una frase lapidaria del Maestro Sábato: “Todos llegamos a tener el rostro que merecemos”. Hay bellas en las vallas, claro que sí, pero no sabe uno qué otro argumento esgrimen para aspirar a esas alturas desde las cuales miran la realidad que las desmiente minuto tras minuto, una realidad herida de muerte por la fealdad en todas sus formas.

Por otra parte, ya nadie cree en Mesías que llegarán a salvarnos desde el cielo de la publicidad política pagada. Nosotros, el pueblo, somos los únicos responsables de nuestra salvación como proyecto urbano, o los culpables de la condenación de una ciudad que jamás fue tal porque, como el coronel de García Márquez, tampoco tuvo nunca quien la pensara ni mucho menos quien la escribiera con las armas del coraje y la lucidez, una ciudad sin dolientes ni condolencias, una ciudad ajena a sus propios habitantes, quienes a veces dan la impresión de vivir tan lejos de ella como los dichosos pobladores de las bobas vallas.

A ellos, por cierto, les propongo que donen esos miles de millones de pesos que se gastan en las vallas para invertirlos en rubros como la educación o la salud, por citar tan solo dos de nuestras necesidades más apremiantes. Quizá el dios de Barranquilla, el dios de la Patria, se los tendría en cuenta para perdonarles algún día tanta boba valla y tanta vana bulla.

