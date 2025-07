Sobre el tema de la Plaza de la Paz nos hemos pronunciado editorialmente en múltiples ocasiones, pero es necesario hacerlo una vez más para precisar ciertas cosas. Son indispensables las claridades que queremos hacer porque el proyecto está paralizado, y mientras no se resuelva el bombardeo jurídico inclemente de las acciones populares y tutelas que han interpuesto unos grupos de ciudadanos, no se puede iniciar la intervención que está prevista.

Una de las consideraciones que han esgrimido los demandantes es que el proyecto se empezó a socializar cuando ya se había enmallado la Plaza. La Gobernación tiene sus argumentos. Sostiene que la socialización comenzó con la Alcaldía. Este era un escollo duro para la iniciativa del gobernador Eduardo Verano porque la intervención es en Barranquilla y había –por así decirlo– que pedirle permiso al alcalde Alejandro Char. Pero había en relación con el Alcalde un problema mayúsculo, y es que el mandatario podía objetarla habida cuenta los episodios de confrontación suscitados en torno a los usos de la Tasa de Seguridad y Convivencia.

Como se sabe, el Alcalde, más inclinado a los robustecimientos de la fuerza policial, se había convertido en el más incisivo crítico de que la Gobernación canalizara los recursos de la convivencia, de acuerdo con la concepción de la tasa, hacia la creación de espacios para la convivencia a través de la construcción y mejoramiento de parques que, en casi todos los municipios del Atlántico, exhiben un lamentable déficit cuantitativo y cualitativo. De modo que convencer a la Alcaldía fue el primer objetivo del gobernador Verano, y lo logró, acogiendo varias de las recomendaciones al diseño hechas por entidades como Planeación Distrital, que están contenidas en el Acta 01 del 23 de mayo del año en curso.

Pero luego emergieron las reservas de grupos comunitarios contra un proyecto que consideraban atentatorio del medio ambiente. Y arrancó ahí una nueva fase de la discusión, matizada con rayos y centellas. El Gobernador entendió que tenía que coger por los cachos la pedagogía del proyecto, y que las sustentaciones del caso no podían correr por cuenta solamente del arquitecto-proyectista, Adolfo Schlegel, que formuló la propuesta inicial, así que personalmente moderó las largas sesiones explicativas, e incluso asistió al recinto del Concejo Distrital, al que no concurría un gobernador desde hacía muchísimos años.

De ese proceso de conversaciones salieron unos ajustes convenientes a la original idea intervencionista de este emblemático referente espacial de la ciudad, y se convino que se respetaría básicamente la arborización existente, con lo cual quedaron conformes la mayoría de los asistentes y sectores calificados, como la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la academia y el Comité Intergremial, entre otros. Pero hubo un reducido sector que no se declaró satisfecho y decidió acudir a las instancias judiciales, y han logrado con una medida cautelar del juez 10 Administrativo, Óscar Castañeda, frenar y retardar la ejecución del proyecto. Pero el camino del entendimiento, del acuerdo, de la conciliación, sigue abierto. Y el mismo juez a cargo de la atención de estas acciones jurídicas lo ha sugerido.

Un punto, por ejemplo, que estiman innegociable los accionantes es el de los parqueaderos subterráneos que contempla el proyecto. Dicen que estos implicarían una tala obligada de árboles, y que infringirían, según ellos, la normatividad urbana. La Gobernación se defiende. Afirma que se trata de apenas unos veinticinco parqueaderos, pensados para las autoridades y artistas cuando se lleven a cabo en la plaza eventos oficiales, y que las normas no los prohíben. Este tipo de estacionamientos ubicados debajo de la tarima, como los concibe el diseño, resultan más convenientes que situados sobre las áreas adyacentes a los andenes, como quieren los ciudadanos demandantes, pues le resta área útil al espacio público, y aumentaría el sacrificio de árboles, que mayoritariamente se ubican por los laterales.

¿Qué puede ocurrir? Si no se resuelve este bloqueo jurídico, la Gobernación, para cumplir con su Plan de Desarrollo, se vería obligada a tomar la decisión de reorientar los más de seis mil millones de pesos que ha destinado para la Plaza de la Paz hacia cualquiera de los otros 22 municipios en los que el contratista Unión Temporal Plazas y Parques tiene la aceptación de las administraciones municipales y de la comunidad. Situación esta que dejaría a Barranquilla con su principal espacio público en las mismas condiciones impresentables para una ciudad que quiere mostrarse internacionalmente. No se explica que un proyecto que no requiere licencia de intervención de espacio público, a la luz de las normas nacionales, se frustre por la intransigencia de unos cuantos. Las veedurías son convenientes y necesarias, pero no pueden irracionalmente frenar la inversión pública en contravía del beneficio colectivo.