De un modo que podría considerarse afortunado, el Concejo Distrital de Barranquilla ha definido la composición accionaria del Centro de Eventos y Ferias. Corresponderá al Distrito el 51 por ciento y, por tanto, el control del proyecto. Era lo políticamente correcto.

La historia de este recinto ferial multipropósito muestra que surge en realidad como iniciativa del sector privado a través de la Cámara de Comercio, que constituye una sociedad donde tenía el 96 por ciento de las acciones. Pero como la Cámara no podía hacer sola un proyecto de esa dimensión, invitó al Distrito a participar, también a la Gobernación del Atlántico, y luego se aseguró la participación de la Nación. Así, se fue fraguando esta indispensable alianza público-privada para tan vital proyecto.

Cuando brotaron reparos en la ciudad por el traslado del Centro de Eventos de La Loma a Peldar fue la Cámara la que salió a dar la cara. Comprensible: ha sido la entidad gestora y líder del proyecto, la que se lo ha echado al hombro a largo de varios años, y de sus ahorros alcanzó a reunir 10 mil millones de pesos para hacerlo posible.

Hubo también mucha agitación en el instante en que el alcalde Char envió el proyecto de acuerdo al Concejo para que la corporación le autorizara la participación accionaria en el Centro de Eventos. La mayoría de los concejales reviró: consideró que en la sociedad a constituir el Distrito tenía que tener la mayoría.

Ante la comentada decisión del Concejo, Luis Fernando Castro, el presidente ejecutivo de la Cámara, ha dicho que le parece bien la adopción de ese tipo societario porque en este el Distrito asume el compromiso de aportar el 51 por ciento de los recursos. Y tal composición no podrá variarse, a menos que el Concejo así lo decida, para evitar que ocurra lo de la Triple A, donde el Distrito perdió la mayoría accionaria.

Al perro no lo capan dos veces. Tal actuación ha sido bien recibida por el Observatorio Concejo Visible.

Varias lecciones quedan, creemos, de este episodio de la vida distrital. Una es que iniciativas como la del Centro de Eventos tenía que brotar del sector público. El problema es que por múltiples razones, entre ellas la falta de una visión de ciudad, de la Alcaldía no emergían proyectos de alto y positivo impacto para el desarrollo de Barranquilla. Y, claro, el sector privado tenía que tratar de llenar ese vacío, esa desesperante carencia.

Esto está empezando a cambiar. Afortunadamente. Es el Distrito el que tiene que estar a la vanguardia de las grandes ideas transformadoras de la ciudad. Por no estarlo, precisamente, fue que perdimos muchos años y no se hizo el Centro de Eventos en La Loma, como lo había recomendado la Misión Japonesa. Aún más, el traslado a Peldar fue la consecuencia de los incumplimientos de la Alcaldía en el cronograma de actividades acordadas para La Loma. Porque estas no se hicieron, la Cámara empezó a buscar otras alternativas y fue entonces cuando surgió el planteamiento del cambio de lugar. Si el Distrito hubiese atendido sus obligaciones, La Loma habría sido el escenario seguro del Centro de Eventos. Sin embargo, mucha gente llegó a creer –equivocadamente – que era la Cámara la responsable del traslado.

Una conclusión clara de esta experiencia, en sana respuesta a los bombardeos que algunos sectores les hacen a las alianzas público-privadas, es que estas son necesarias como plataformas para el desarrollo económico, pero su liderazgo debe tenerlo —siempre— el sector público. La experiencia internacional eso es lo que indica.

Lo que pasa es que aquí nosotros hemos tenido un sector público miope e incompetente, absurdamente negado a las alianzas con el sector privado. Todavía incluso, a pesar de los progresos que ha habido en esta concurrencia con Verano y Char, toca seguir mejorando esta modalidad de esfuerzos conjuntos para el desarrollo, e insistiendo que es el sector público el retado a comandar las alianzas público-privadas jalonando los grandes proyectos.

Muy bueno que por fin se haya destrabado este asunto. Porque el Centro de Eventos no se podía dilatar más. Es clave para la dinámica de negocios de Barranquilla. Es una necesidad que hemos venido aplazando. Como dice la exposición de motivos del Alcalde: a falta de este escenario, las ferias, las convenciones, etc., habían tenido que buscar albergue en los insuficientes y limitados espacios que lograban ofrecer los hoteles locales y clubes privados.

Y las ciudades grandes hoy no pueden atender el turismo de negocios, cada día en expansión, sin centros de este tipo.

Resuelta, pues, la discusión política y legal, vamos hacia adelante. Y pronto tendrá Barranquilla su centro ferial multipropósito como producto de la alianza público-privada.