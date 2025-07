En el foro agrario del lunes se concluyó que si Colombia quiere ser una potencia mundial agropecuaria sostenible, que es el objetivo declarado del actual Gobierno, eso pasa por lo que ocurra en los departamentos del Caribe.

Se dijo que el potencial de las tierras y aguas del Caribe, su luminosidad, la ubicación geográfica, los pisos térmicos, la vocación y costumbres productivas, la razonabilidad empresarial y las tendencias globales solo requieren de más adecuada actuación desde el Estado y de colectivas certezas para rehacer favorablemente lo que ha sido historia. Parte de lo que el mundo demanda lo produce la región, luego ahí están los mercados, e, internamente, se comprueban cada vez que tenemos las capacidades y la voluntad para superar los desafíos.

El foro agrario culminó de la mejor manera con un discurso leído que pudo quedar inédito. Su autor, Augusto Beltrán Pareja, dijo que había escrito unas palabras para agradecer el homenaje que le fue tributado por su contribución a la ganadería, a la política y al civismo pero que, reconociendo que era tarde y todos estaban cansados, mejor se lo llevaba sin leer. Los asistentes lo animaron y así quedó para las memorias el siguiente mensaje:

“Este foro ha sido más que un catálogo de postulados, mucho más que un inventario de buenas intenciones. Las peticiones y reclamos no han tenido arrogancia, pero tampoco ha estado presente la desilusión. Continuaremos con un puñado de sueños sin compasión por los cuellos de botella, con los vicios aparentemente incorregibles, la proverbial tozudez y la falta de imaginación.

“Ofrecemos una colaboración abierta, informal, capaz de no arredrase con los imprevistos, capaz de no perder la alegría de estar esforzándose siempre en comprender y acertar. En una palabra, queremos darle contenido caribe. Así no habrá acartonamientos. Con una conducta auténtica buscaremos, sin rituales y pompas inútiles, superar trampas y mentiras, argucias y decepciones. Superaremos estrategias y zancadillas en bien de la Patria. Creemos que este aporte del Caribe será definitivo para darle aire fresco a los esfuerzos y sacrificios que el desarrollo, el progreso y la equidad requieren”.

El foro, como bien lo señala Beltrán Pareja, fue un puñado de sueños pero también de realidades. Quienes representaron al Gobierno expusieron que ya tienen definidas soluciones para el Sur del Atlántico (24 mil millones para recuperación y modernización de los canales de riego) y también para otras zonas que se inundaron, especialmente facilidades para recuperar capacidades crediticias. Se ratificó el financiamiento para la represa del Ranchería y La Mojana. Se anunciaron inversiones en vías terciarias con fondos nacionales. Hubo análisis recios sobre las reales oportunidades de los ocho tratados de libre comercio que han sido firmados por Colombia y los que se avecinan. Quedó sembrada la decisión colectiva de que hay que materializar el seguro para la producción, para lo cual el ministro Juan Camilo Restrepo ofreció subsidios hasta del 80 por ciento de la prima.

También se reclamó voluntad política para hacer desarrollo social rural. Se dijo que habrá una nueva política de desarrollo social rural que ponga la equidad en el primer plano de los objetivos del Estado y que se impulsará la transformación de la institucionalidad agraria para ponerla a tono con las nuevas épocas, por ejemplo en materia de riego y drenaje, donde, desde hace 20 años, no se identifica un nuevo proyecto.

Ha sido un foro productivo. Los ganaderos están en pie de lucha para que el Estado les dé respuestas para reformular sus negocios en un escenario exigente de competencia con los grandes productores como Argentina y Brasil. Los palmicultores son conscientes del desafío de crecer en un 80 por ciento que le impuso el Presidente de la República. Mientras, quienes están involucrados en los cultivos transitorios, son conscientes de sus responsabilidades, y las asumen.

Quizá una frase, en tono de broma, del dirigente cesarense Jorge Eliécer Quintero resume seriamente nuestra realidad: “Se cae un puente y en Bogotá dicen que quedó incomunicada la Costa, sabiendo que los que quedan incomunicados son los del interior, porque nosotros estamos comunicados con el mundo”.

Quedaron iniciativas concretas en cada área en la cual dividimos los problemas para su abordaje y queda la idea de que estos foros, por su poder transformativo de voluntades, deberían hacerse en todas las ciudades del Caribe. El agro lo merece.