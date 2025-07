Creemos que la gran novedad para Barranquilla del informe del Departamento de Planeación Nacional sobre el ‘ranking’ fiscal es que el abismo que había entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía Distrital ha comenzado a cerrarse.

Desde el año 2000 en que el país entró en la onda de evaluar unos indicadores para establecer el desempeño de los departamentos y los municipios en el manejo de las finanzas, la Gobernación superaba, de lejos, a la Alcaldía.

El caso del Distrito se convirtió en algo emblemáticamente dramático como pudo comprobarse cuando la ciudad tuvo que ponerse la camisa de fuerza del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, del cual todavía le falta un trecho para terminarlo.

Casi llegamos a ser una ciudad financieramente inviable porque el gasto desbordó los parámetros racionales y nos llenamos de deudas financieras, laborales y con proveedores, que, a su vez, activaron un aluvión de demandas judiciales, de tutelas, frente a las cuales el Distrito, para decirlo con un vocablo de estos acuosos tiempos de inundaciones, no tenía los jarillones, los muros, los diques que lo protegieran.

Mejor dicho, la ciudad se quebró –o la quebraron– y, de colmo, entregaron varias de sus rentas a concesionarios, la gestión de los tributos incluso. Y todo ese manejo irresponsable se impuso con una retórica a favor de los pobres, no obstante las advertencias y recomendaciones sensatas del sector privado, que contrató estudios sobre la hacienda local que los alcaldes de turno o desoyeron con estridentes descalificaciones, o aplicaron solo en pequeñas e insuficientes dosis.

Barranquilla llegó a descender en el escalafón fiscal de 2003 al puesto 957. Hoy está en el 25. El salto ha sido no solo excelente sino espectacular. Y esta noticia se suma al buen ambiente de progreso que hay en la ciudad. Vamos bien, y esto ratifica la necesidad de seguir eligiendo buenos alcaldes.

El caso de la Gobernación nos regocija porque corrobora que la de Eduardo Verano ha sido una administración eficaz, laboriosa, honrada, dentro del particular estilo del mandatario, que hoy no tendría mayores nubarrones de preocupaciones y críticas si no hubiese ocurrido la tragedia del Sur por el rompimiento en el Canal del Dique, que de ninguna manera se le puede atribuir a él.

También en el caso exitoso de la Gobernación en materia de desempeño fiscal –que venía, desde hace años, contrastando con los mediocres resultados del Distrito– han intervenido los esfuerzos de gobernadores anteriores que, contrarrestando fuertes oposiciones, simplificaron la burocracia departamental y le dieron especial relieve al desarrollo institucional, y eso nos obliga a recordar los distintos aportes de mandatarios que antecedieron a Verano.

Colombia, es bueno rememorarlo, acogió las evaluaciones fiscales a partir del año 2000 con la Ley 617 del mismo año, que hizo responsable al DNP de prepararle al país un informe anual sobre cómo ejecutan los presupuestos de ingresos y gastos los alcaldes y gobernadores. “El objetivo primario es promover la rendición de cuentas de la gestión pública territorial y generar señales para corregir los desequilibrios fiscales dentro del nivel territorial”.

Es importante resaltar que estas metodologías del DNP están en armonía con las que internacionalmente respaldan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El DNP captura y mide el desempeño fiscal de los departamentos y municipios, y la responsabilidad de la información es estrictamente de los gobiernos territoriales.

Si bien son posibles las intentonas de maquillaje en las cifras, los expertos sostienen que estos informes trasmiten un alto nivel de confianza merced al rigor del DNP y a que no es tan fácil que alcaldías y gobernaciones mientan, pues también tienen que reportar información financiera a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda.

En ese sentido, el caso específico de Puerto Colombia debe ser esclarecido, porque en desempeño fiscal aparece como el segundo mejor municipio del Atlántico, después de Barranquilla, pero la Contraloría General lo ha declarado como no viable.

Decepciona, sin duda, lo de la Alcaldía de Palmar de Varela. No solo aparece peleándole el último y vergonzoso puesto al sucreño municipio de Morroa, sino que su alcalde, Rafael Fontalvo, declara que entregó la información errada. Es decir, confiesa su ineptitud.

Una precisión que no se puede escapar de esta exaltación al gobernador Verano y al alcalde Char –cuya continuidad debe expresarse en una buena escogencia en las elecciones de octubre– es que la Ley 617 de 2000 se adopta en un momento en que el Gobierno central tuvo que intervenir con este instrumento para meter en orden las finanzas territoriales llevando a niveles racionales el gasto público, pero igual receta no se aplicó el Gobierno Nacional para racionalizar su propio gasto. Porque al centralismo le encanta la ley del embudo: lo ancho para él, lo angosto para la descentralización.

De todos modos es importante que el país haya adoptado esta medición de la ejecución de los ingresos y gastos de las alcaldías y gobernaciones. Y muy bueno, el liderazgo del Atlántico; muy buena también la clara recuperación de Barranquilla.

Hay, sin embargo, mucho trabajo pendiente en los rezagados municipios del Departamento: urgen en estos buenos alcaldes y concejales, y que la Gobernación les dé mayor asesoría técnica. Hay que avanzar en esa dirección para que lleguemos a tener un departamento con una gobernación, un distrito y unos municipios fiscalmente eficientes.