Está pendiente de decisión judicial la iniciación de las obras en el proyecto de remodelación de la Plaza de La Paz Juan Pablo II, que ya tiene autorizaciones de las autoridades ambientales y de Planeación de Barranquilla, y cuenta con el respaldo de la Iglesia, del Alcalde Distrital, la mayoría del Concejo y variados sectores de la ciudadanía, mientras que su ejecutor, que es la Gobernación del Atlántico, ha expresado su voluntad de desarrollar la obra y entregarla antes de culminar el presente año.

El lote a intervenir está cerrado y han puesto allí dos vistosos avisos para informar cómo quedaría la plaza. La decisión judicial, en este caso de la jurisdicción administrativa, se deriva de una acción popular que interpuso un ciudadano, quien pidió que no se tocara un solo árbol de la plaza, que no se pavimentara en el lugar, que no se construyeran los parqueaderos que están en el diseño, y además pidió, como medida cautelar, la suspensión de las obras.

A esto último accedió el juez Décimo Administrativo, Óscar Iván Castañeda Daza, y su decisión en este sentido está para análisis de sus superiores jurisdiccionales.

Entre tanto, el juzgado sigue con el trámite de la acción popular, y ha convocado para el 25 de agosto a una audiencia de Pacto de Cumplimiento, que equivale, para efectos de mejor comprensión, a una búsqueda de conciliación entre las partes, en este caso, el accionante y la Gobernación del Atlántico.

Desde la fecha de la medida cautelar de suspensión de las obras, que fue ratificada el 8 de julio, se han producido varios hechos de importancia para la ejecución del proyecto.

Los más importantes, para los efectos del caso judicial, son dos resoluciones del Departamento del Medio Ambiente de Barranquilla (Damab): la 1020 del 25 de julio, que permite la tala de seis árboles de diferentes especies, el bloqueo y traslado de otros 25, la siembra por compensación de 30, medidas de protección de la fauna y un plan de seguimiento por un año.

La otra resolución, la 1017 de la misma fecha, acepta el plan de manejo ambiental propuesto por los contratistas, que es la Unión Temporal Plazas y Parques, y establece las medidas de control ambiental a cargo del Damab.

De manera que uno de los argumentos fundamentales para la suspensión de las obras, la falta de permiso suficiente para la intervención en la plaza por parte del Damab, quedó ya sin piso y se impone la obligación de una mayor arborización de la que hoy existe en el sitio.

Por eso la Gobernación, señalando además que no hubo suficientes pruebas que justificaran la hipótesis del daño irremediable, insiste ante la Justicia para que le levante la prohibición de hacer las obras. En ese estado están las cosas.

Este es el tipo de conflictos en los que la oportunidad y la calidad de las decisiones judiciales deben primar. Pues las dilaciones o atrasos que vayan más allá de lo razonable podrían implicar perjuicios económicos al Estado o demoras innecesarias en el uso de los bienes que este provee.

Sobre el proyecto ya existe suficiente ilustración entre las autoridades, la sociedad civil y la academia acerca de sus motivaciones y pertinencia. Se ha dado igualmente el debate público sobre las opciones de plaza o parque. En EL HERALDO nos pronunciamos de manera favorable el 13 junio respecto a su conveniencia, y hemos contribuido al debate dándoles oportunidades a todas las voces.

Nos convence la hipótesis de que la plaza está llamada a convertirse en lugar propicio para la construcción de tejido social, cultura ciudadana, solidaridad, convivencia y seguridad ciudadana, que han sido argumentos expuestos por los promotores, en especial la Iglesia, que tiene en este proyecto la vocería del respetable monseñor Víctor Tamayo.

Hay que tener confianza en que las autoridades ambientales harán lo suyo. Bueno sería que al final la mayoría, si no todos los ciudadanos, quedemos contentos y orgullosos de haber contribuido a la mejor de las soluciones en tan emblemático lugar de Barranquilla.

La palabra, pues, la tiene en estos momentos el Poder Judicial, y el mayor beneficio que puede este aportar está, como hemos señalado, en que haya decisiones prontas y justas, ponderando todos los valores que las leyes protegen o estimulan.