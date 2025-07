Es comprensible la rabia de los campesinos del Sur. La destrucción del invierno a finales del año pasado fue interpretada - en medio de la aflicción - como una oportunidad para hacer de esta parte del Departamento una zona de progreso.

El sur del Atlántico, no obstante su potencial agrícola, pesquero y ganadero, ha sido una zona de acentuada pobreza; de hecho, la mayoría de su población padece toda suerte de necesidades y los ricos se pueden contar con los dedos de la mano.

En los tiempos en que la carretera a Calamar era un tortuoso y polvoriento camino de herradura y en que no había puente sino ferry en el Canal del Dique, era más dramática la situación de estos pueblos del Sur. Al menos la vía les dio mejores posibilidades de conectividad. Sin embargo, siguieron siendo pobres. Y golpes brutales como el del año pasado agrandaron esta tragedia.

Por eso, el llamado es a que los gobiernos nacional y departamental se esmeren en agilizar los planes de reconstrucción en el Sur, a cuyos municipios debe dárseles, además, un fuerte soporte en lo institucional para que sus débiles alcaldías empiecen a servir para algo distinto a reproducir el poder de los ‘caciquitos’ lugareños y la mala política.

Es este tema un asunto central de agenda interna que debe estar en el primer lugar de las preocupaciones de la Gobernación. Y deberá seguir estándolo en la próxima Gobernación. Vamos a ver si es verdad que sacamos al Sur de su larga postración.

No se puede aceptar que casi nueve meses después de la ruptura del Canal del Dique continúe el cuadro que dramáticamente dibujan los campesinos: hay sectores bajo el agua, mientras que de las 21 motobombas instaladas no funciona una sola; la agricultura no está recibiendo estímulos; el Incoder no está dando cara; el Banco Agrario no ha resuelto la cuestión de los créditos, y nada se ha hecho en la recuperación de las viviendas averiadas. No hay derecho a tanta tomadura de pelo. El Gobierno no puede pasársela hablando. Dilatando las soluciones. Es su deber actuar, hacer las cosas con prontitud y eficacia.

El gobernador Verano, tan plausiblemente activo en la regionalización y en otros temas, debe demostrar que no se le han apagado las pilas del entusiasmo en la atención del Sur. Así como lo vimos pegado al pie del boquete chorreante, hasta que se cerró, queremos verlo luchando con todo el ahínco posible por estos pueblos a los que el destino pareciera haberlos condenado al rezago eterno. Y que levante la voz para que el Gobierno Nacional no se olvide de todas las promesas a nuestros golpeados compatriotas atlanticenses.