Con motivo de su primer año de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos ha revelado a la opinión pública que el uso de la técnica oriental llamada mantra ha resultado ser uno de sus secretos para el notable éxito de su gestión.

Entre todos los mantras existentes (de la prosperidad, de la tranquilidad y otros) en especial se refirió el presidente Santos a uno que le ha sido muy útil, proveniente del yoga, el cual practica cada vez que piensa en su crítico antecesor presidencial Álvaro Uribe : “no peleo con Uribe, no peleo con Uribe…entonces, no me dejo provocar”.

Recordemos que un mantra es una palabra o una frase, que al ser recitada y repetida va llevando a la persona a un estado de profunda concentración y sosiego interior. Por ejemplo: “Estoy seguro”, “Soy fuerte”, “soy capaz”, “Soy feliz”. Y a fe que a un año de su mandato el ejercicio de técnicas y mantras como esos han hecho visibles las diferencias en cuanto a los estilos de liderazgo del presidente Santos con respecto al del expresidente Álvaro Uribe y sus efectos sobre el clima de tranquilidad, pugnacidad o zozobra que se respira en sus gobernados.

La primera diferencia estriba en que, mientras el gobierno de Uribe estaba prácticamente personalizado en la figura de un líder de corte caudillista, que tomaba todas las decisiones claves en todos los frentes, se ha reconocido que el presidente Santos se ha preocupado por conformar un gobierno utilizando un liderazgo más moderno, centrado en un equipo de trabajo integrado por expertos en cada una de las áreas vitales.

En segunda instancia, algo que se le endilgaba al anterior mandatario era su inflexible filosofía de focalización, perennemente insistiendo en que para conseguir la paz primero había que usar la presión de la fuerza y, si era preciso, llegar hasta la misma hostilidad del enfrentamiento militar. El énfasis de nuestro actual primer gobernante es su esfuerzo prioritario por el diálogo y su compromiso pacificador, siendo máximo ejemplo de lo anterior la habilidosa forma como manejó las relaciones internacionales con Rafael Correa y Hugo Chávez.

De otro lado la constitución y el talante temperamental del muy activo exdirigente paisa desde el principio hasta el final fue la del efusivo ritmo laboral de “trabajar, trabajar y trabajar” lo cual producía una imperiosa presión hacia la ejecución en su equipo de trabajo.

Comparativamente Juan Manuel Santos, ahora y a lo largo de su trayectoria en destacados cargos de la administración pública, siempre ha transmitido serenidad, personifica la calma y la diplomática racionalidad propia de las decisiones suficientemente analizadas previendo las consecuencias, evitando la impulsividad y la acalorada o emotiva discusión.

A la vez, en este periodo presidencial ha hecho gala de un admirable equilibrio emocional ante las enormes presiones propias del cargo que ocupa, su alta resistencia a las frustraciones y su capacidad de lucha ante las circunstancias adversas, lo cual, dicen algunas altas fuentes, aprendió desde su juventud cuando enfrentó un diagnóstico equivocado en el cual le informaban que estaba enfermo de cáncer.

Bajo las perspectivas de que los pueblos se parecen a sus gobernantes, lo que despierta admiración es la calma y las vibraciones positivas que irradia nuestro primer mandatario. El presidente Santos transmite un natural sosiego e imperturbabilidad que pareciera no estar gobernando circunstancias tan complejas como las que se viven en Colombia.

Y esto se refleja en la actitud más positiva y de mejor genio con que la gente encara los problemas que nos aquejan. El ambiente que se respira en un pueblo, así como en una empresa o en una casa, depende mucho de las características temperamentales de sus líderes y de lo que ellos hablan.

Gobernantes agresivos y que hablan solo de guerras contagian a su pueblo de ese espíritu conflictivo y bélico. Líderes melancólicos, y negativos impregnan a sus gobernados de tristeza y pesimismo. Gobernantes deshonestos y corruptos hacen que se vean normal la aparición de conductas delincuenciales en su pueblo. Dirigentes tranquilos, sosegados y que transmiten energías positivas contagian a sus gobernados de positivismo y fe en el futuro.

Solo dirigentes con historiales positivos, equilibrio emocional, que sepan trabajar bajo presión, con actitud optimista y temperamento alegre, que transmitan entusiasmo y buenas vibraciones, como dicen nuestros jóvenes, podrán contagiar a un pueblo a alcanzar la ansiada felicidad y la prosperidad de la cual nos habla y nos insiste tanto nuestro carismático Presidente a un año de su gobierno.